Göbeklitepe'de 13 Bin Yıllık Güneş Takvimi Bulundu - Son Dakika
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Göbeklitepe'de 13 Bin Yıllık Güneş Takvimi Bulundu

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe arkeolojik sit alanında bulunan güneş takvimi, neolitik dönemde zaman takibinin gelişmiş olduğunu gösteriyor.

10.08.2024 13:08
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(ANKARA) - Göbeklite'de dünyanın bilinen en eski takvimi olduğu düşünülen bir güneş takvimi bulundu. Yaklaşık 13 bin yıl öncesine ait takvim, neolitik dönemde zaman takibinin tahmin edilenden daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Göbeklitepe arkeolojik sit alanı, insanlığın geçmişine ışık tutan yeni bulguların adresi olmaya devam ediyor. Edinburgh Üniversitesi'nden arkeologlar, çok sayıda taş sütun üzerine kurulan arkeolojik sit alanı Göbeklitepe'de bulunan, diğerlerine göre daha ihtişamlı bir sütun üzerindeki oymaların, takvim olarak kullanılmış olabileceğini bildirdi.

Edinburgh Üniversitesi tarafından yayımlanan çalışma, Göbeklitepe'nin bilinen en eski güneş takvimi olabileceğini öne sürdü. Araştırmacılar, buldukları takvimin 365 günü kapsayan ve 12 ay dönemi ve ek olarak 11 günü içerdiğini belirlediler, bu da zaman anlayışının ileri seviyede olduğunu gösteriyor.

Takvim üzerinde geometrik semboller, kuş ve figürleri ve "V" harfine benzeyen bir sembol bulunuyor. Bu semboller araştırmacıların keşfettiği bir sistem ile sayıldığında ortaya, kendini tekrar eden 365'de bir tekrar eden bir güneş yılı takvimi ortaya çıkıyor.  Takvim üzerinde ilgi çekici figürlerden biri olan boynundaki "V" sembolü ile büyük bir kuş figürü, yaz gün dönümünü temsil ediyor, bu figürün o dönemin yaz takım yıldızından esinlendiği düşünülüyor.

Kaynak: ANKA

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güneş, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Göbeklitepe'de 13 Bin Yıllık Güneş Takvimi Bulundu - Son Dakika
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