Göbeklitepe Sergileri Dünyayı Geziyor

06.05.2026 03:30
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Göbeklitepe sergisinin yeni duraklar için görüşmelerde olduğunu açıkladı.

YASEMİN KALYONCUOĞLU/EŞBER AYAYDIN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Göbeklitepe'nin uluslararası tanıtımı kapsamında hazırlanan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin dünyanın önemli merkezlerinde açılmaya devam edeceğini belirterek, Uzak Doğu başta olmak üzere yeni duraklar için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin açılışında AA muhabirine, kadim şehirler arasında öne çıkan Şanlıurfa'nın sahip olduğu kültürel mirasla büyük bir zenginlik barındırdığını belirtti.

Göbeklitepe'nin "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirildiğini anımsatan Alpaslan, bölgenin yalnızca arkeolojik değerleriyle değil, aynı zamanda güçlü kültürel birikimi ve zengin mutfağıyla da dikkati çektiğini dile getirdi.

Alpaslan, Göbeklitepe'nin dünya çapında tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalara değinerek, daha önce Roma ve Berlin'de gerçekleştirilen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bu ilgiden hareketle tanıtım faaliyetlerinin genişletileceğini anlatan Alpaslan, "Dünyanın önemli merkezlerinde bu sergileri devam ettireceğiz. Her yerde Göbeklitepe Sergisi'ne olağanüstü bir ilgi var. Sergiyi Avrupa'daki, Uzak Doğu'daki dünyanın önemli merkezlerine taşıyacağız. Önümüzdeki günler bu sergiyi dünyanın her köşesinde görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Alpaslan, Japonya başta olmak üzere farklı ülkelerle temasların sürdüğünü, görüşmelerin netleşmesiyle yeni sergilerin açılacağını kaydetti.

Göbeklitepe'nin içinde bulunduğu Taştepeler bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalara da değinen Alpaslan, "Burada dünyanın en büyük neolitik dönem kazısı Taş Tepeler'de gerçekleştiriliyor. Bu yıl da Japonya, İngiltere, Almanya, Amerika ve Çin'den bilim adamları gelip bu bölgede kazı yapacaklar. Göbeklitepe'nin tanınırlığı fazla, ancak biz yine de bu tanıtımın devamını istiyoruz." dedi.

"İnsanlığı aydınlatacak yeni bulguların ortaya çıkmasını bekliyoruz"

Alpaslan, kazı faaliyetlerinin artık yalnızca belirli dönemlerle sınırlı kalmadığını, yıl boyunca sürdürülen kapsamlı bir bilimsel sürece dönüştüğünü aktararak, kazıların yanı sıra restorasyon, analiz ve değerlendirme çalışmalarının da eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

Yeni kazı sezonunda çıkacak buluntulara dair beklentilere de değinen Nadir Alpaslan, "İnsanlığı aydınlatacak yeni bulguların ortaya çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Alpaslan, bilim insanlarından alınan bilgilerin de bu yönde olduğunu ifade ederek, elde edilecek yeni verilerin insanlık tarihine ışık tutacağının altını çizdi.

"Sahip olunan zengin turizm çeşitliliğiyle bu başarı artırılarak sürdürülecek"

Bölgedeki gelişmelerin turizme etkisine ilişkin de Alpaslan, Türkiye'nin sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlerle, dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer almaya devam edeceğine dikkati çekti.

Alpaslan, bölgesel sorunlara rağmen Türkiye'nin güvenli bir ülke olmaya devam ettiğini vurgulayarak, bu algının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin turizmde önemli bir konuma ulaştığını dile getiren Nadir Alpaslan, "Son yıllarda elde edilen başarılarla Türkiye dünyada en fazla turist ağırlayan ülkeler arasındayız. Sahip olunan zengin turizm çeşitliliğiyle bu başarı artırılarak sürdürülecek." dedi.

Kaynak: AA

Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
