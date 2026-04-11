Göç İdaresi 13 Yılını Kutladı - Son Dakika
Göç İdaresi 13 Yılını Kutladı

11.04.2026 12:17
Bakan Çiftçi, Türkiye'nin göç yönetimindeki rolünü vurguladı ve 13. yılını kutladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün Türkiye, göç yönetiminde sadece bir uygulayıcı değil, aynı zamanda dünyaya örnek bir model ortaya koyan güçlü bir aktördür. Bu vesileyle Göç İdaresi Başkanlığımızın 13. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından Göç İdaresi Başkanlığının 13. yılına ilişkin yaptığı videolu paylaşımda, göçün salt bir hareket değil, bir güvenlik meselesi, devlet yönetimi konusu ve aynı zamanda bir insanlık ve vicdan meselesi olduğunu vurguladı.

6458 sayılı Kanun ile kurulan Göç İdaresi Başkanlığının, yıllar içinde Türkiye'nin göç yönetiminde kurumsal hafızasını, kapasitesini ve sahadaki gücünü kararlılıkla büyüttüğünü belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Düzenli göç süreçlerinin yönetiminden düzensiz göçle etkin mücadeleye, uluslararası korumadan insan ticaretiyle mücadeleye, uyum faaliyetlerinden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçlerine kadar her alanda, insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla yorulmadan çalışıyoruz. Bugün Türkiye, göç yönetiminde sadece bir uygulayıcı değil, aynı zamanda dünyaya örnek bir model ortaya koyan güçlü bir aktördür. Bu vesileyle Göç İdaresi Başkanlığımızın 13. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum."

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığından Göç İdaresi Başkanlığının kuruluşunun 13. yılına ilişkin yapılan açıklamada da göçün çağın en önemli küresel başlıklarından olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'de göç yönetimini insan hakları, kamu düzeni ve milli menfaatler dengesi içinde yürüten Göç İdaresi Başkanlığının güçlü kurumsal yapısı, etkin saha kapasitesi ve bütüncül yaklaşımıyla önemli bir görev icra ettiği vurgulandı.

Başkanlığın düzenli göç süreçlerinin yönetiminden düzensiz göçle etkin mücadeleye, uluslararası korumadan insan ticaretiyle mücadeleye, uyum faaliyetlerinden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçlerine kadar geniş bir alanda yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'nin göç yönetimi anlayışını her geçen gün daha da ileri taşıdığı belirtilen açıklamada, "13. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Göç İdaresi Başkanlığımızın tüm mensuplarına özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göç İdaresi 13 Yılını Kutladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Göç İdaresi 13 Yılını Kutladı - Son Dakika
