Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri'de zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti - Son Dakika
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Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri'de zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri'deki ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti. Toros, Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek ilde yaşanan son olayları değerlendirdi. Daha sonra zarar gören ev ve iş yerlerini inceleyen Toros, Suriyeli ailelere destek sözü verdi.

09.07.2024 23:15
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Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri'de ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Toros, Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı toplantıda, ilde yaşanan son olaylar değerlendirildi.

Atilla Toros, daha sonra ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri'de zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti - Son Dakika

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