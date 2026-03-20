Göç İdaresi Bayramda 375 Mobil Araçla Görevde

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 375 mobil göç noktası aracı ve 2 bin 254 personelle düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı uluslararası alanda örnek bir model sunmayı sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Göç yönetimi; düzenli göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, entegre sınır yönetimi ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele başlıklarını kapsayan bütüncül bir stratejiyle yönetiliyor. Bu kapsamda, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeden yürütülen çalışmalara Ramazan Bayramı boyunca da aynı kararlılıkla devam edilecek" denildi. Düzensiz göçle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla geliştirilen teknolojik altyapı ve personel kapasitesinin, bayram süresince de tam kapasiteyle sahada görev yaptığı vurgulanarak, "Bu doğrultuda, 81 ilde faaliyet gösteren 375 mobil göç noktası aracı, toplam 2 bin 254 personelle görevine kesintisiz devam etmektedir. Sahadaki denetim sürecini hızlandıran bu araçlar; yabancıların yasal durumlarının yerinde sorgulanmasına ve düzensiz göçmenlerin anlık tespitine olanak tanımaktadır" ifadeleri kullanıldı.