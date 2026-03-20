Göç İdaresi Bayramda 375 Mobil Araçla Görevde
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göç İdaresi Bayramda 375 Mobil Araçla Görevde
20.03.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde düzensiz göçle mücadele için 375 mobil araçla sahada.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 375 mobil göç noktası aracı ve 2 bin 254 personelle düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı uluslararası alanda örnek bir model sunmayı sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Göç yönetimi; düzenli göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, entegre sınır yönetimi ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele başlıklarını kapsayan bütüncül bir stratejiyle yönetiliyor. Bu kapsamda, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeden yürütülen çalışmalara Ramazan Bayramı boyunca da aynı kararlılıkla devam edilecek" denildi. Düzensiz göçle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla geliştirilen teknolojik altyapı ve personel kapasitesinin, bayram süresince de tam kapasiteyle sahada görev yaptığı vurgulanarak, "Bu doğrultuda, 81 ilde faaliyet gösteren 375 mobil göç noktası aracı, toplam 2 bin 254 personelle görevine kesintisiz devam etmektedir. Sahadaki denetim sürecini hızlandıran bu araçlar; yabancıların yasal durumlarının yerinde sorgulanmasına ve düzensiz göçmenlerin anlık tespitine olanak tanımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 14:50:00. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.