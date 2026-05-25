Muhammet Selami Yazıcı Göç İdaresi Başkanı oldu

Göç İdaresi Başkanlığına atanan Muhammet Selami Yazıcı, görevini Göç İdaresi Başkan Vekili Niyazi Ulugölge'den devraldı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin olurlarıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü görevinde bulunan Sayın Muhammet Selami Yazıcı Göç İdaresi Başkanı olarak atandı. Başkanlığımızda gerçekleşen devir teslim töreninde Başkanımız Sayın Muhammet Selami Yazıcı, görevi Göç İdaresi Başkan Vekili Sayın Niyazi Ulugölge'den devraldı. Karşılıklı başarı dileklerinin paylaşıldığı törenin ardından yeni dönem çalışmalarına başlandı. Ülkemize, milletimize ve kurumumuza hayırlı olsun."