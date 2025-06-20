Göç İdaresi'nden Geri Gönderme Merkezleri Açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, geri gönderme merkezleri hakkında ortaya atılan kötü muamele iddialarının hiçbir somut veriye dayanmadığını ve göç yönetimi uygulamalarını karalamaya yönelik olduğunu açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarından geri gönderme merkezleri ile ilgili iftira niteliğindeki dezenformasyon içerikli iddiaların dolaşıma sokulduğu belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizde geri gönderme merkezlerinin işletilmesinde temel ilke; yaşam hakkının mutlak şekilde korunmasını esas alarak insan onuruna saygılı, şeffaf, hesap verebilir ve uluslararası hukukla tam uyumlu bir şekilde hareket edilmesidir. Bu ilkenin gereği olarak merkezlerdeki tüm faaliyetler kötü muameleye sıfır tolerans anlayışıyla yürütülmektedir. 25 ilde bulunan toplam 32 geri gönderme merkezi, başkanlığımız tarafından insan haklarına uygun bir şekilde yönetilmekte; merkezlerde barınan yabancılara yemek, temizlik, hijyen, temel ve acil sağlık hizmetlerine erişim, sosyal ve psikolojik destek, avukata erişim, inanç ve ibadet özgürlüğü, dış dünya ile iletişim gibi temel haklar ayrım gözetilmeksizin sunulmaktadır" denildi.

'GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA DARP-CEBİR KONTROLÜ YAPILMAKTADIR'

Geri gönderme merkezlerinin sürekli denetlendiği de belirtilerek, "Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, Anayasa ve kanunların öngördüğü şekilde ve ayrıca Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde yapılandırılmış olan bu merkezler, ulusal ve uluslararası bağımsız izleme kuruluşları tarafından haberli/habersiz şekilde sürekli denetlenmektedir. Bu kapsamda 2025 yılında 413 denetim ve ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Sayın Bakanımızın 4 Nisan 2024 tarihli talimatıyla oluşturulan il valileri başkanlığındaki komisyonlarca 2024 yılında 71, 2025 yılında ise bugüne kadar 41 denetim yapılmıştır. Bu denetimler, göç yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizin bir göstergesidir. İdari gözetim altındaki yabancıların kaldığı alanlar (özel yaşam alanları hariç) 7/24 kamera ile izlenmekte, giriş-çıkışlarda darp-cebir kontrolü yapılmaktadır. Öte yandan tüm münferit vakalarda, gecikmeksizin incelenme yapılmakta, ihmal veya kusur tespit edildiğinde sorumlular hakkında adli ve/veya idari işlemler ivedilikle başlatılmaktadır. İlgili mevzuat gereği geri gönderme merkezinde görev yapan personele 'kötü muamele yasağı' sözlü olarak anlatılmakta, yazılı olarak da tebliğ edilmektedir. İlgili personele uzmanlar tarafından temel insan hakları başta olmak üzere, bu konularda farkındalığı artıracak eğitimler verilmektedir. Geri gönderme merkezlerimize ilişkin olarak ortaya atılan, hiçbir somut veriye dayanmayan, devlet kurumlarını hedef alan provokatif ve dezenformasyon içerikli iddialar, ülkemizin hukuk, insan hakları ve vicdan temelli göç yönetimi uygulamalarını karalamaya yöneliktir. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemiz, mazlumlara yardım elini uzatmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, düzensiz göçle mücadele de dahil olmak üzere tüm göç yönetimi süreçleri, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimize uygun olarak yönetilmektedir" ifadelerine yer verildi.