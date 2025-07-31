Göç Yönetimi Çalıştayı Amasya\'da Gerçekleşti

Amasya Valisi Önder Bakan ve Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla, Türkiye'nin Etkin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi Projesi çerçevesinde "İl Göç İdaresi Müdürleri ve İkamet Çalışma Grup Başkanları Düzenli Göç Çalıştayı" açılış programı gerçekleştirildi.

Açılışta, göç yönetimi alanında daha etkin ve verimli bir yaklaşım benimsemesi amacıyla çeşitli stratejiler ele alındı.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileri ise projenin amacının göç süreçlerinin daha düzenli hale getirilmesi ve yönetilmesinde ortak bir anlayış geliştirmek olduğunu ifade etti.

Program, katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

Çalıştaya, il düzeyindeki göç idaresi müdürleri ve ikamet çalışma grup başkanları ile ilgili kamu kurum personelleri katıldı.