Göcek açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişiyi Kıyı Emniyeti kurtardı

Göcek açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişiyi Kıyı Emniyeti kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye açıklarında Göcek önlerinde sürüklenen 15 metrelik teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekiplerin KIYEM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklediği tekne, Göcek Marina'da emniyete alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişiyi ekipler kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki teknenin Göcek önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenen tekne ise Göcek Marina'da emniyete alındı.
Kaynak: AA
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