Göçer Kadınlar Zorlu Koşullarda Üretime Katkı Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Göçer Kadınlar Zorlu Koşullarda Üretime Katkı Sunuyor

Göçer Kadınlar Zorlu Koşullarda Üretime Katkı Sunuyor

Göçer kadınlar, hayvanları için kilometrelerce yol katederek yer değiştirmek zorunda kalan, çadırlarda yaşayan ve zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden kadınlardır. Bu kadınlar, hayvanların bakımını yapmak, çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak ve ailelerine destek olmak amacıyla gün boyu çalışmaktadır. Hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlayan göçer kadınlar, çadırlarda elektrik ve su olmadan yaşamakta ve birçok imkandan mahrum kalmaktadır. Çocuklarını memleketteki yakınlarına bırakan anneler, yanlarına aldıkları çocuklarını da çalışırken sırtlarında taşımaktadır. Göçer kadınlar, hayvanlarla iç içe bir yaşam sürdüğünü ve yaşam şartlarının zor olduğunu belirtmektedir. Ancak, çocuklarının eğitimi ve geleceği için bu zorlu yaşamı sürdürmeye devam etmektedirler.

11.05.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömürleri sürülerin peşinde ve çadırda geçen göçer kadınlar zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ederek, üretime katkı sunuyor.

Hayvanları için yılın farklı dönemlerinde kilometrelerce yol katederek yer değiştirmek durumunda kalan, göç ettikleri bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren göçer ailelerde en büyük yükü kadınlar omuzluyor.

Eşlerine destek olmak, çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak amacıyla bu zorlu yaşamı sürdüren kadın göçerlerin mesaisi günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Hayvanları meraya çıkaran, bakımlarını yaparak süt sağan, peynir hazırlayan, elektrik ve suyun olmadığı çadırlarda odun ateşinde yemek yapan, çamaşır yıkayan, çocuklarının bakımını da yapan kadınlar birçok imkandan ve sosyal yaşamdan mahrum yaşıyor.

Okul çağındaki çocuklarını memleketteki yakınlarına bırakan anneler, yanlarına aldıkları çocuklarını arazide çalışırken sırtlarında taşıyor.

Hayvancılığa adadıkları yaşamlarını yaz kış demeden yollarda ve çadırda geçiren kadınlar emekleriyle sektöre de önemli katkı sağlıyor.

"Çocuklarımızı okutmaya çalışıyoruz"

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Sarıcan Yaylası'nda çadırlarda kalan göçer kadınlardan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Songül Koyun, AA muhabirine, anne ve babalarından gördükleri mesleği sürdürdüklerini söyledi.

Eşi ile sürekli hayvanlarla ilgilendiklerini belirten Koyun, "Çocuklarımızı okutmaya çalışıyoruz. Tatilimiz yok sürekli hayvanlarla beraberiz. Bu hayat anlatılmaz yaşanır. Bu mesleği çocuklarımız için sürdürüyoruz. Onlara bir gelecek sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Eğitim öğretim döneminde çocukların okulda, kendilerinin ise yaylada olduklarını ifade eden Koyun, oğlunun mezuniyetine dahi gidemediğini anlattı.

Koyun, en büyük dileklerinin yaylada konteynerde yaşamak ve elektriğe kavuşmak olduğunu belirtti.

"12 ayımız çadırlarda geçiyor"

48 yaşındaki 2 çocuk annesi Zeynep Büyük, doğduğundan beri hayvanlarla iç içe bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Sürekli yaylalarda, çadırlarda yaşadıklarını anlatan Büyük, "Yaşam şartlarımız zor. Yağmur, kimi zaman da kar altında çalışıyor, koyunlarla uğraşıyoruz. Çocuklarımız okulda biz buradayız. Onlara da hasret kalıyoruz. 12 ayımız çadırlarda geçiyor." diye konuştu.

Büyük, mesailerinin gün boyu sürdüğünü belirterek, yayla koşularında yaşamlarının zorluklarla geçtiğini aktardı.

Eşlerine destek olduklarını dile getiren Büyük, "Bu işi çocuklarımız için, onların geleceği için yapıyoruz. Odun, su taşıyoruz, ekmek pişiriyor, yemek yapıyor, çamaşır yıkıyoruz. Bunların hepsi bizim sırtımızda." ifadelerini kullandı.

"Yağmur, çamur demeden çalışıyoruz"

2 çocuk annesi Fatma Büyük, ömrünün yaylalarda, koyunların peşinde geçtiğini belirtti.

Büyük, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın okuması için buradayız. Koyunlara bakıyoruz, işimiz ağır. Yağmur, çamur demeden çalışıyoruz."

57 yaşındaki 4 çocuk annesi Çiçek Daş, yetiştirdikleri hayvanların kendileri için ekmek kapısı olduğunu ifade ederek, hayvanlara da çocukları gibi özenle baktıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Çocuk, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçer Kadınlar Zorlu Koşullarda Üretime Katkı Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:53 Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi! Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
09:23 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
09:17 Süper Lig’de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 12:18:03. #1.13#
SON DAKİKA: Göçer Kadınlar Zorlu Koşullarda Üretime Katkı Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement