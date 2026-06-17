Göçerlerin Süt Sağım Mesaisi Başladı - Son Dakika
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Göçerlerin Süt Sağım Mesaisi Başladı

Göçerlerin Süt Sağım Mesaisi Başladı
17.06.2026 11:52
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Güneydoğu'dan Muş yaylalarına göç eden hayvan sahipleri, süt sağımına ve ürün üretimine başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sıcak illerinden hayvanlarını Muş'un yüksek rakımlı yaylalarına getiren göçerlerin süt sağım mesaisi başladı.

Yaklaşık bir ay süren zorlu yolculuğun ardından kiraladıkları Şenyayla, Kozma ve Kurtik Dağı yaylalarına ulaşan göçerler, kurdukları çadır ve brandalarda yaşamlarını sürdürüyor.

Bölgedeki zengin otlaklarda hayvanlarını besleyen ve bakımlarıyla ilgilenen göçerler, günün ilk ışıklarıyla süt sağımı için hazırlıklara başlıyor.

Erkeklerin de desteğiyle yüzlerce koyunu sağan kadınlar, daha sonra sütü geleneksel yöntemlerle işleyerek peynir, yoğurt ve tereyağına dönüştürüyor.

Bu yıl etkili olan yağışların yayla ve meralardaki ot verimini artırmasıyla bereketli bir sezon geçirmeyi bekleyen göçerler, sezon boyunca elde ettikleri süt ve süt ürünlerini satarak geçimlerini sağlıyor.

"Burada sonbahara kadar kalıyoruz"

Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen göçerlerden Davut Geçit, AA muhabirine, yılın ilk süt sağımına başladıklarını söyledi.

Bu yıl havaların uzun süre yağışlı ve soğuk geçmesi nedeniyle yaylalara geç çıktıklarını belirten Geçit, şunları kaydetti:

"Nusaybin'den yaklaşık 30 günlük bir yürüyüşün ardından buraya gelebildik. Birkaç gün önce konakladık ve süt sağımına başladık. Şimdiye kadar kuzular süt emiyordu. Onları sattıktan sonra koyunları sağmaya başladık. Burada sonbahara kadar kalıyoruz. Bu sürede elde ettiğimiz sütten başta peynir, yoğurt ve tereyağı olmak üzere çeşitli ürünler hazırlayıp satarak hem aile ekonomisine hem de bölge ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz."

"Sezonun verimli geçmesini umut ediyoruz"

Hayvan sahiplerinden Kenan Salık ise bu yıl yağış ve soğuk nedeniyle hayvanlarını yaylalara yaklaşık bir ay geç çıkardıklarını ifade etti.

Yağışların otlak verimini artırdığını ve bunun da süt üretimine olumlu yansıyacağını anlatan Salık, "Bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Şu an bol miktarda süt elde ediyor ve sütü anlaştığımız mandıracıya satıyoruz. Bu yıl yaylalar ve otlaklar oldukça verimli. Süt sağımına başladık. Sezonun verimli geçmesini umut ediyoruz. Yaylalar, serin havası, geniş otlakları ve su kaynakları sayesinde küçükbaş hayvanlarımızın otlatılması için uygun bir ortam sunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Muş, Son Dakika

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