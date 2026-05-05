Göçmen Gemisi Hurdaya Ayrıldı

05.05.2026 18:47
Muğla'da düzensiz göçmen taşıyan 'BIRIUZA' gemisi, hurdaya ayrılarak parçalandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 yıl önce düzensiz göçmen operasyonunda yakalanan gemi, hurdaya ayrıldı.

Yedieminde bekletilen "BIRIUZA" isimli Rusya bayraklı gemi, hurdaya ayrılması için ihaleye çıkarıldı. İhaleyi İzmir'den bir firma kazandı.

İşçiler tarafından parçalanan ve araçlara yüklenen geminin hurda parçaları, İzmir'e götürüldü.

Geminin içerisinde düzensiz göçmenlerin kullandığı değerlendirilen can yeleği, mutfak eşyası ve giysiler bulundu.

Olay

Ortaca ilçesinin Mergenli Mahallesi İnardi Koyu'nda 21 Ağustos 2022'de, bir gemiyle yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan, Mısır, Filistin uyruklu 120 kişi yakalanmış, "BIRIUZA" isimli Rusya bayraklı 18 metrelik gemiye el konulmuştu.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
