Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 32 Organizatör ve 572 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 32 Organizatör ve 572 Düzensiz Göçmen Yakalandı

17.07.2025 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yapılan denetimlerde 32 göçmen kaçakçısı ve 572 düzensiz göçmen yakalandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik yapılan denetim ve uygulamalarda 6'sı yabancı uyruklu, 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 572 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 394 bin 537 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 572 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, 27 bin 108 personel, 8 bin 640 ekip ile 5 bin 673 noktada; 4 bin 329 metruk bina, 8 bin 64 umuma açık yer, 446 terminal ve 5 bin 551 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 390 yerin kontrol edildiğini açıkladı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, denetimleri koordine eden valileri, Göç İdaresi Başkanını, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanını, kaymakamları ve denetimleri gerçekleştiren polisleri, Jandarmayı, Sahil Güvenliği ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti. Yerlikaya paylaşımında, " Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Göçmen, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 32 Organizatör ve 572 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 milyonluk fuhuş operasyonu 18 mağdur kadın kurtartıldı 50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
Hadise’den ezber bozan klip Bu sefer ters köşe yaptı Hadise'den ezber bozan klip! Bu sefer ters köşe yaptı
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan: YRP ve HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakında olması yanlıştı Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan: YRP ve HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakında olması yanlıştı
4 aylık bebek 10 kiloyu geçti, istismar ile suçlanan anne isyan etti 4 aylık bebek 10 kiloyu geçti, istismar ile suçlanan anne isyan etti
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu İlk vukuatı değil Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
“Küba’da dilenci yok“ diyen bakan istifa etti "Küba'da dilenci yok" diyen bakan istifa etti
İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti 13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti
Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters’ın İstanbul’a gelişi ertelendi Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelişi ertelendi

08:26
Yeni sürecin yansımaları Diyarbakır’da her yere MHP’nin bu pankartları asılıyor
Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor
08:07
Irak’ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti
23:22
İsrail ateşkes için adımı attı Ordu Süveyda’dan çekiliyor
İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor
14:20
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp’ün formasını emekli etti
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp'ün formasını emekli etti
14:16
Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis’e götürdü
Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis'e götürdü
14:15
Real Madrid’de ayrılık resmen duyuruldu
Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
14:06
Süveyda’da Çatışmalar Yeniden Başladı
Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı
13:44
İrfan Can Kahveci’den Fenerbahçelileri üzecek karar
İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri üzecek karar
13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
13:31
Archie Brown’dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı
Archie Brown'dan çarpıcı sözler: Ali Koç her şeyi anlattı
13:29
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
13:20
Kalbinden çıkan doktorları bile şaşırttı: Mucizevi bir olay
Kalbinden çıkan doktorları bile şaşırttı: Mucizevi bir olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 08:49:32. #7.13#
SON DAKİKA: Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 32 Organizatör ve 572 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.