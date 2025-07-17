Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 32 Organizatör ve 572 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik yapılan denetim ve uygulamalarda 6'sı yabancı uyruklu, 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 572 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 394 bin 537 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 572 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, 27 bin 108 personel, 8 bin 640 ekip ile 5 bin 673 noktada; 4 bin 329 metruk bina, 8 bin 64 umuma açık yer, 446 terminal ve 5 bin 551 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 390 yerin kontrol edildiğini açıkladı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, denetimleri koordine eden valileri, Göç İdaresi Başkanını, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanını, kaymakamları ve denetimleri gerçekleştiren polisleri, Jandarmayı, Sahil Güvenliği ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti. Yerlikaya paylaşımında, " Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır" ifadelerini kullandı.