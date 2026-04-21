Göçmen Ölümleri: 2025\'te 8 Bin Kayıp

21.04.2026 14:53
BM, 2025'te 8 bin göçmenin kaybolduğunu, Asya'nın en yüksek düzensiz göçmen ölümlerine sahne olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İnsani Yardım ve Kurtarma Dairesi Direktörü Maria Moita, "2025'te dünya genelinde yaklaşık 8 bin göçmen güvenli bir yere ulaşmaya veya daha iyi bir gelecek aramaya çalışırken öldü veya kayboldu." dedi.

Moita, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"2025'te dünya genelinde yaklaşık 8 bin göçmen, güvenli bir yere ulaşmaya veya daha iyi bir gelecek aramaya çalışırken öldü veya kayboldu." diyen Moita, bu verilerin derin endişe verici bir gerçeği yansıttığını söyledi.

Moita, Asya'nın, en yüksek düzensiz göçmen ölümlerinin kayıtlara geçtiği bölge olduğunu hatırlatarak, bunlar arasında yüzlerce Arakanlı Müslüman ve Afgan'ın da yer aldığını söyledi.

Bu sayıların, çatışma ve zulümden kaçan insanların yaşamlarını tehdit eden risklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiklerini gösterdiğini kaydeden Moita, "Bu rakamlar, önlenebilir trajedileri önlemede kolektif bir başarısızlığı yansıtıyor." dedi.

Moita, IOM'nin kayıp göçmen projeleri aracılığıyla 2014'ten bu yana en az 340 bin kişinin "göçmen statüsünden" doğrudan faydalandığını tahmin ettiğini de söyledi.

Göç yollarına ilişkin baskıların hafiflemediğinin ve yolların değişmeye devam ettiğinin altını çizen Moita, çatışmalar, iklim değişikliği, işgücü talepleri ve ülkeler tarafından alınan önlemlerin, insanların nasıl ve nereye hareket ettiğini yeniden şekillendirdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını

14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
