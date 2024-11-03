Göçmenler Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar ilçeleri açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 10'u çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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