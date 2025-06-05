Göçün İzinde: Anadolu\'ya Uzanan Yol Gösterisi

Milli Eğitim Bakanlığı Bursa Maarif Halk Dansları Topluluğu, "Göçün İzinde-Anadolu'ya Uzanan Yol" gösterisini sanatseverlerle buluşturdu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteri, Özer Yılmaz tarafından yönetildi.
Programda Anadolu'nun kadim göç hikayeleri, dans ve müzik eşliğinde sahneye taşındı.
Gösteride geleneksel kıyafetler kullanan dansçılar, sanatseverlerin beğenisini topladı.
Gecenin sonunda seyircileri selamlayan topluluk uzun süre alkışlandı.
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