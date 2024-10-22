Gök Taşı Çarpması Erken Yaşamı Tetikleyebilir - Son Dakika
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Gök Taşı Çarpması Erken Yaşamı Tetikleyebilir

Araştırma, 3,26 milyar yıl önceki gök taşı çarpmasının Dünya'da erken yaşamı geliştirmiş olabileceğini gösterdi.

22.10.2024 13:47
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Yeni bir araştırma, 3,26 milyar yıl önce Dünya'ya çarpan gök taşının gezegende erken yaşamı tetiklemiş olabileceğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırma kapsamında bilim insanları, Dünya'ya çarpan dev gök taşlarının erken yaşam üzerindeki etkilerini incelemek için Güney Afrika'daki meteor kalıntılarını analiz etti.

Araştırmada, dinozor neslinin tükenmesine neden olan gök taşından "50 ila 200 kat daha büyük" S2 meteorunun yaklaşık 3,26 milyar yıl önce Dünya'ya çarptığı belirtildi.

Gök taşı çarpmasının Dünya'ya sadece yıkım getirmediği, aksine erken yaşamın gelişmesine yardımcı olduğuna dair kanıtların bulunduğu ifade edilen araştırmada, çarpmanın tsunamiye ve "kısmi okyanus buharlaşmasına" da neden olduğu aktarıldı.

Araştırmada, çarpma etkisinin çevreye fosfor yaydığı ve tsunaminin de demir açısından zengin derin suları yüzeye çıkardığı belirtilerek, bunun da Dünya'da yaşamı tetiklemiş olabileceği kaydedildi.

Araştırmanın baş yazarı Harvard Üniversitesinden Profesör Nadja Drabon, yaptığı açıklamada, gök taşı çarpmasının yaşam için "felaket" getirdiği düşüncesinin hakim olduğunu belirterek, yaptıkları çalışmanın bu çarpmaların Dünya'da yaşamın gelişmesine de imkan tanıdığını gösterdiğini ifade etti.

Drabon, bulguların Dünya'ya çarpan gök taşlarının erken yaşamın gelişmesine neden olduğu fikrine katkıda bulunduğunu kaydederek, "Öyle görünüyor ki çarpışmadan sonraki yaşam, çiçek açmasına izin veren elverişli koşullarla karşılaştı." ifadesini kullandı.

Araştırma "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlandı.??

Kaynak: AA

Harvard Üniversitesi, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gök Taşı Çarpması Erken Yaşamı Tetikleyebilir - Son Dakika

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