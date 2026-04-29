Gökan Zeybek: Alaattin Başkanımızın Tutukluluğunun Devamına Karar Verilmesi Kamu Vicdanını Yaralamıştır
Gökan Zeybek: Alaattin Başkanımızın Tutukluluğunun Devamına Karar Verilmesi Kamu Vicdanını Yaralamıştır

29.04.2026 17:23  Güncelleme: 18:43
(İSTANBUL) İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün tutukluluğunun devamına karar verilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sosyal medya hesabından savunmasının bir bölümü paylaşıldı. Köseler paylaşımında "Bu dava siyasidir. Aleyhime tek bir delil mi var?" sorusuna yer verirken, CHP Genel başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de "Alaattin Köseler Beykoz halkının tertemiz oylarıyla seçilmiştir, tutukluluğunun devamına karar verilmesi kamu vicdanını yaralamıştır" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de arasında bulunduğu 4'ü tutuklu, biri firari tutuklu, 26 sanıklı Beykoz davasının görülmesine İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün devam edilmişti.

Duruşmada avukatlar bilirkişi raporunun hala hazır olmamasına tepki gösterirken, "Bilirkişi raporu gelmediği için müvekkilimiz 8 aydır tutuklu, rehine durumunda.. Dosyada ilerleme sağlanamıyor" demişti.Daha sonra savunmasına başlayan Alaattin Köseler ise şöyle konuşmuştu:

"425 gündür Silivri'deyim. 10 bin 200 saattir tek kişilik hücredeyim. Tahliyelere karar verdiğiniz 3 günlük duruşmada vermiş olduğunuz kararı herkes gibi ben de takdir ettim. 1 gün sonra Paşabahçe'de halk beni karşıladı. O karşılamadan sonra siyasi konjonktür değişti ve 18. Ağır Ceza tutuklama kararı verdi. Kartal Adliyesi'nin karanlık koridorlarında...  Tahliye verdiğiniz gün 24 saat arasında ne değişti? 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne soruyorum. Benim aleyhime tek bir delil mi var? Ben bugün iktidarın belediye başkanı olsam o 18 (Ağır Ceza Mahkemesi) bu tutuklama nedenlerini yazamaz. Çok istiyorlarsa er meydanı orada. Sandığı kursunlar çıkıp yarışalım. Mert olan sahaya çıkar, orada mücadelesini verir. Benim veremeyeceğim bir hesabım yok. Vicdanları yaralamayan hakkaniyetli bir karar çıkmasını yüce heyetinizden bekliyorum. 425 gündür, delilsiz ispatsız bir şekilde yatmam kimin işine geliyor?"

"Ben bugün iktidarın belediye başkanı olsam..."

Köseler'un sosyal medya hesabından savunmanın bir bölümü paylaşıldı. "Beykoz'un seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Alaattin Köseler'in 28 Nisan'daki 3. mahkemesinde yaptığı savunmadan alıntıdır: '425 gündür Silivri'deyim. 10 bin 200 saattir tek kişilik hücredeyim. Siz tahliye kararı verdikten sonra ben Paşabahçe'de halkımla buluştuğumda, siyasi konjektür değişti. Bu yüzden bu adliyenin karanlık koridorlarında yapılan itirazla tutukluluk kararı verildi. Bu dava siyasidir. Sizin tahliye verdiğiniz günle 24 saat arasında ne değişti? 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne soruyorum. Benim aleyhime tek bir delil mi var? Ben bugün iktidarın belediye başkanı olsam o 18 bu tutuklama nedenlerini yazamaz.' şeklindeki paylaşımla davanın siyasi olduğu vurgusu yapıldı.

Zeybek'ten tepki:  Alaattin Köseler Beykoz halkının tertemiz oylarıyla seçilmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de bu paylaşımı alıntılayıp tutukluluğun devamına karar verilmesine tepki gösterdi. Zeybek şu ifadelere yer verdi:

"Alaattin Köseler Beykoz halkının tertemiz oylarıyla seçilmiştir, tutukluluğunun devamına karar verilmesi kamu vicdanını yaralamıştır. Bu karar sandığın anlamını boşaltmak, milletin kararını yok saymaktır. Daha önce tahliye edilmesine rağmen, yeniden tutuklanması ve son duruşmada da özgürlüğüne kavuşmaması adalet duygusunu yok etmiştir. Alaattin başkanımız bir an önce serbest bırakılmalıdır. Seçilmiş Belediye Başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız"

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 18:43:21.
