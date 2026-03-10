Gökan Zeybek: Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler Üzerinde Yürütülen Algı Operasyonlarını Ters Yüz Edeceğiz

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Bakırköy'de İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Milletin verdiği, ödediği vergilerle elde edilen kazançlarla, kazanımlarla, belediyelerimiz yatırım yapmaya devam edecek... Önümüzde duvar gibi duran bir iktidar ve onun ortaya koyduğu engellemeler var. Milletin önünde duvar durabilir mi arkadaşlar? Selin önünde baraj durmadığı gibi milletin önünde de hiçbir duvar durmaz. Bir gün gelecek milletin önüne bu sandık gelecek. Bütün bu baskıları, bütün bu engellemeleri, bütün bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde yürütülen algı operasyonlarını ters yüz edeceğiz" dedi.

Bakırköy Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi düzenlenen törenle kapılarını açtı. Aynı proje kapsamında merkezin bulunduğu Beşir Göğüş Parkı da yenilenerek vatandaşların kullanımına daha modern ve işlevsel bir şekilde sunuldu. Gençlik merkezinin açılış törenine Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ev sahipliği yaptı. Törene, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Milli Eğitim Politikaları Başkanı Suat Özçağdaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, belediye meclis üyeleri, CHP Bakırköy İlçe Örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Gökan Zeybek "Her birimizin hayatında doğrudan ya da dolaylı İsmail Hakkı Tonguç'un, Hasan Ali Yücel'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün kurduğu çağdaş cumhuriyetin izi var. Ben Anadolu'da bir köyde doğdum; dünyaya bakışımızı değiştiren Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nde okuyan teyzem, Pulur Köy Enstitüsü'nde okuyan amcam" dedi. Zeybek şunları söyledi:

"Ne demek belediyeleri silkeleyin?"

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı, toplumcu belediyecilik anlayışıyla baş edemeyecek olanlar önce dediler ki 'Silkeleyin bunları'. Ne demek belediyeleri silkeleyin? Bunların gelir kalemlerini azaltın; geçmişte bizim dönemlerdeki borçlarının hepsini tahsil edin bunlardan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Kadir Topbaş'ın yönettiği dönemde milyarlarca borcunu gelin Cumhuriyet Halk Partili belediyeden tahsil edin. Melih Gökçek'in Ankara'yı batırmış belediyesinin bütün borcunu Mansur Yavaş'tan tahsil edin. Bursa'dan, Balıkesir'den, Denizli'den, Manisa'dan, ne kadar yeni belediye kazandıysak belediye başkanları 6'ıncı ayın sonunda Hazine ve İller Bankası payının yüzde 40'ının kesildiğini gördüler."

Gelirleri arttırmakta zorlanan belediyelerin giderlerinin en önemli kalemin oluşturan akaryakıtta ÖTV ve KDV tam manasıyla alınıyor. Ödediği elektriğin KDV'sini ödüyor. Bir kamu kurumu olarak ödediği elektriğin KDV'sini bile kamu kurumundan alıyorlar. Devletten KDV alacakları var, tahsil edebiliyorlar mı? Edemiyorlar. Şimdi, silkeleyerek gücünü azaltamadıkları belediyelerimize bu kez yargı eliyle operasyonlar yapılmaya başlandı.

"Mahkeme İmamoğlu'na tek bir söz vermemek için bütün gün mahkemeyi kilitledi, bütün izleyicilerin salondan çıkarılması talimatını verecek kadar 103 yıllık Cumhuriyetin bu ülkeye getirmiş olduğu bütün kazanımların bir anda yok edebileceğine hükmetti"

Tam 356 gün önce Sayın Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı ve dün ilk kez yargılaması başlayabildi ve ilk gün mahkeme 1 numaralı sanık diye ortada duran Ekrem İmamoğlu'na tek bir söz vermemek için bütün gün mahkemeyi kilitledi. Buna tepki gösteren milletvekillerinin, genel başkanımızın bulunduğu bütün izleyicilerin salondan çıkarılması talimatını verecek kadar 103 yıllık Cumhuriyetin bu ülkeye getirmiş olduğu bütün kazanımların bir anda yok edebileceğine hükmetti. Ama biz orada aslanlar gibi direndik. Bir tek arkadaşımız bile geri adım atmadı. O mahkeme yürüyecek. O mahkemeden bir karar çıkacak. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerindeki bütün bu operasyonların siyasi bir operasyon olduğunu hiç unutmamamız gerekiyor. Bugün burada Ovalıoğlu Başkanım size çok teşekkür ediyorum. Her türlü olumsuzluğun içinde bile siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliğinin açılışlarını yapmaya devam ediyorsunuz. Her gün bu açılışları yapan tüm belediye başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Burası Bakırköy'ün merkezinde bir yeşil alan. Bakırköy bir AK Partili belediye tarafından yönetilseydi burada gördüğümüz ağaçlar gider buradan bir rant projesi çıkardı. Hatırlayınız Ataköy sahilini, hatırlayınız Yeşilköy, Yeşilyurt sahillerini, Zeytinburnu sahillerini, yapmadılar mı? Bütün bu sahillere duvar gibi binaları dikmediler mi? İstanbul'un silüetini bozacak büyüklükteki yüksek yapıları yandaşlarına Marmara'nın en güzel kıyılarına dikmediler mi?

"Selin önünde baraj durmadığı gibi milletin önünde de hiçbir duvar durmaz"

Durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Milletin verdiği, ödediği vergilerle elde edilen kazançlarla, kazanımlarla, belediyelerimiz yatırım yapmaya devam edecek... Önümüzde duvar gibi duran bir iktidar ve onun ortaya koyduğu engellemeler var. Milletin önünde duvar durabilir mi arkadaşlar? Selin önünde baraj durmadığı gibi milletin önünde de hiçbir duvar durmaz. Bir gün gelecek milletin önüne bu sandık gelecek. Bütün bu baskıları, bütün bu engellemeleri, bütün bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde yürütülen algı operasyonlarını ters yüz edeceğiz"