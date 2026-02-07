Zeybek: Tutuklu Belediye Başkanları Masum

(ADANA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Nasıl ki bütün yağmur, bulutlu ve karanlık günlerin sonrasında aydınlık günler gelecekse, güneşli günler gelecekse milletin önüne sandık geldiğinde de bu ülkenin üzerindeki bütün kara bulutları tek tek kaldıracağız. Cezaevindeki bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini istiyoruz. Bizim arkadaşlarımız masumdur. Bizim arkadaşlarımız suçsuzdur. Atılan iddiaların tümü iftiradır. Ortaya çıkmış olan tanıkların tamamı da gizli tanıkların tamamı da gerçeğe aykırı beyan vermektedirler" dedi.

Tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla bugün Adanalılarla buluşacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, buluşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Zeybek, Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte bu hafta başından itibaren altı gün boyunca Mersin Havalimanı'ndan başlayan ve Adana'da parti il binası önünde biten uzun bir deprem bölgesi ziyaretleri yaptıklarını belirterek "Aslında Mahkeme Başkanı duruşma başladığında tutuklu sanıkları dinledikten sonra bir ara karar vereceğini baştan söylemişti. Ben Zeydan Karalar'ın da diğer tutuklu belediye başkanlarımızın da savunmalarını bizzat mahkemede dinledim. Yani neredeyse bütün iddiaları çöp haline getirdiler ve tümünü paçavraya çevirdiler. Mahkemenin tahliye vermekten başka bir çaresi yoktu çünkü Zeydan Karalar'ın aslında niye tutuklu olduğunun kimse anlamadığı gibi neden Silivri'de cezaevine atıldığını da kimse anlayamamıştı. 212 gün boyunca özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Adana halkı yüzde 50'den fazla oy verdiği belediye başkanına, iki kez üst üste Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçtiği, bir dönem Seyhan Belediye Başkanlığı'na seçtiği Zeydan Karalar'a yeniden kavuşmuş olması son derece önemli" dedi.

"Tutuklu belediye başkanlarımızın iddianamelerinin mahkemeye sunulmasını ve yargılama günü verilmesini bekliyoruz"

Özel ile bu sabah Malatya'dan yola çıkarak Niğde'ye gittiklerini ve Niğde tarihinin gördüğü en büyük mitingi yaptıklarına dikkat çeken Zeybek, şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi biraz sonra Zeydan Karalar'la buluşup buraya gelecek. Hem Adana halkına geçmiş olsun dileklerini hem Zeydan Başkan'a ve ailesine Karalar ailesine geçmiş olsun dileklerini iletecek. Bizim bütün bu meselelerin tutuklamalar, yargı yoluyla yerel yönetimlerin üzerine yapılan operasyonlar ya da benzer girişimlerin tümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün Türkiye'deki anketlerde birinci parti olması ve gücünü sürekli olarak arttırmasını kaynaklandığının farkındayız ve bunu göğüsleyecek bir irademiz var. Çok çalışacağız, haklıyız. Milletimiz gittiğimiz her yerde bize bir an önce sandığın milletin önüne gelmesini ve bu yargılamalar eliyle yapılan zulmün Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu neredeyse bir yıl yaklaştı. 19 Mart işte şurada baktığınızda iki aya yakın 10 aydır cezaevinde. Hala yargı önüne çıkabilmiş değil. Mart ayının 9'unda çıkacak. Neredeyse bir yıl sonra hakim karşısına çıkacak. Biz bir an önce diğer tutuklu belediye başkanlarımızın da iddianamelerinin mahkemeye sunulmasını ve yargılama günü verilmesini bekliyoruz. Burada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Beşiktaş olsun, Beylikdüzü olsun, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Beykoz, Bayrampaşa yani o kadar çok belediye başkanımız var ki bir an önce onların da özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum."

"Bütün belediye başkanlarımız en azından tutuksuz yargılanmaya devam etmelerini istiyoruz"

Ben cuma günü perşembe günkü ara kararda aslında Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanlarımızın da Avcılar Belediye Başkanımızın da diğer başkanlarımızın da salıverilmesini en azından tahliyelerin yapılmasının güçlü bir seçenek olarak ortada durduğunu düşünüyordum. Umarım 20'sinde mahkeme diğer tutuksuz sanıklar da dinledikten sonra süreçle ilgili bir karar verecek ve bütün belediye başkanlarımız en azından tutuksuz yargılanmaya devam etmelerini istiyoruz. Bugün burada tabii bütün gün Adana'ya yağmur yağdı. Dün yağdı, bugün yağmur yağdı. Ama işte Allah'a kurban olayım. Niğde'de yağmur saat 14.00'te kesti, 14.00'te miting başladı. Burada miting olacak, bir karşılama olacak. Gün içinde Adana'nın gördüğü en şiddetli yağış vardı ama şu an bakın güneş açtı. Nasıl ki bütün yağmur ve bulutlu ve karanlık günlerin sonrasında aydınlık günler gelecekse, güneşli günler gelecekse milletin önüne sandık geldiğinde de bu ülkenin üzerindeki bütün kara bulutları tek tek kaldıracağız. Cezaevindeki bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini istiyoruz. Bizim arkadaşlarımız masumdur. Bizim arkadaşlarımız suçsuzdur. Atılan iddiaların tümü iftiradır. Ortaya çıkmış olan tanıkların tamamı da gizli tanıkların tamamı da gerçeğe aykırı beyan vermektedirler. Buna inanıyoruz ve bunu yüksek sesle söylüyoruz."