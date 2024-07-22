GÖKBEY, İngiltere'de ilk yurtdışı uçuşunu gerçekleştirdi

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- GÖKBEY'den yurtdışında ilk uçuş

LONDRA - Milli imkanlarla geliştirilen helikopter GÖKBEY, İngiltere'de düzenlenen "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı"nda ilk yurtdışı uçuşunu yaptı.

Milli imkanlarla geliştirilen helikopter GÖKBEY, İngiltere'de düzenlenen dünyanın en prestijli havacılık fuarı "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı"nda görücüye çıktı. Fuar kapsamında ilk yurtdışı uçuşunu gerçekleştiren GÖKBEY, Türkiye'nin havacılık teknolojisinde geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen GÖKBEY, 26 Temmuz'a kadar sürecek olan fuarda 4 uçuş daha gerçekleştirecek.