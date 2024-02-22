Gökbilimciler, 3,8 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksi kümesinde en güçlü kara delik patlamasını tespit etti

Gökbilimciler, Dünya'dan 3,8 milyar ışık yılı uzakta bulunan ve SDSS J1531 olarak bilinen galaksi kümesinde şu ana kadar kaydedilen en güçlü kara delik patlamalarından birini tespit etti.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan yazılı açıklamaya göre, gökbilimciler, gözlemlerinde Chandra X-ışını Gözlemevi ve Düşük Frekans Dizisi (LOFAR) dahil çeşitli teleskoplar kullandı.
Gökbilimciler, milyarlarca yıl önce Dünya'ya 3,8 milyar ışık yılı mesafedeki yüzlerce galaksiyi içeren devasa bir galaksi kümesi olan SDSS J1531'de şimdiye kadar kaydedilen en büyük kara delik patlamalarından birini gözlemledi.
Patlamanın galaksi kümesindeki galaksilerden birinin merkezindeki süper kütleli kara delikten kaynaklandığını değerlendiren gökbilimciler, patlama sonucu devasa bir boşluğun oluştuğunu tespit etti.
Çalışmayı yöneten Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden Osase Omoruyi, "Bu büyük patlamaya ilişkin kanıtlarımızın güçlü olduğunu düşünüyoruz, ancak Chandra ve LOFAR ile yapılacak daha fazla gözlem durumu kesinleştirecektir." ifadesini kullandı.
Omoruyi, halihazırda tespit ettikleri boşluğun kökenine ilişkin daha fazla bilgi edinmeyi ve kara deliğin diğer tarafında da oluştuğu tahmin edilen boşluğu bulmayı umduklarını kaydetti.
Araştırma bulguları, "The Astrophysical Journal" dergisinde yayınlandı.
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