Gökçeada\'da 470 yıllık Atik Camisi\'nin ihyası için çalışma başlatıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bulunan 470 yıllık Atik Camisi'nin hazırlanacak projeyle yeniden ihya edilmesi planlandı.

İlçede, 1556 yılında inşa edilen ve zaman içerisinde yıkılarak günümüze ulaşamayan tarihi Atik Camisi'nin yeniden ihya edilmesi için çalışma başlatıldı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında oluşturulan heyet, ilçenin tarihi ve kültürel mirasının önemli eserlerinden biri olan caminin ihyasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda caminin yeniden yapımına ilişkin yürütülen çalışmalar, proje ve onay süreçleri ile uygulama takvimi ele alındı.

Kaymakam Acar, yaptığı açıklamada, gerekli proje ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından kasım ayı içinde Atik Camisi'nin temelinin atılmasının hedeflendiğini belirtti.

Caminin tarihi kimliğine ve özgün mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edileceğini ifade eden Osman Acar, şunları kaydetti:

"Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1556 yılında inşa edilen camimiz, tarihi kimliğine ve özgün mimarisine sadık kalarak yeniden Gökçeada'mıza kazandıracağız. Böylece asırlar öncesinden bizlere emanet edilen bir ecdat yadigarını yeniden inşa ve ihya etmiş olacağız. Projenin bugünkü aşamaya gelmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Gökçeada'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."