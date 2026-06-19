Gökçeada'da Kuş Sayısında Büyük Düşüş - Son Dakika
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Gökçeada'da Kuş Sayısında Büyük Düşüş

19.06.2026 09:53
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2026 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları'nda Gökçeada'da kuş sayısı 3 binden 1000'in altına düştü.

ÇANAKKALE'de 2026 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirildi. Kuş sayımları sırasında özellikle Gökçeada'da büyük bir düşüş yaşandığı gözlemlendi. Kuş gözlemcisi Cenk Polat, "Geçen seneye göre Gökçeada'da büyük bir düşüş var. 3 binli sayılardan artık binin altına kadar düştü. Bunun sebebini de alandaki suyun çok fazla olmasına bağlıyorum" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde su kuşlarının envanterine yönelik olarak, su kuşları için önem arz eden alanlarda KOSKS gerçekleştirdi. Bu sene kuş sayılarında fazla bir artış yaşanmadığını söyleyen yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Cenk Polat, özellikle Gökçeada'daki kuş sayısında büyük bir düşüş yaşandığını belirtti.

'6 YILA BAKTIĞIMIZDA ÇOK OYNAMA GÖZLEMLEMEDİK'

Kuş sayımlarını her sene Çanakkale Doğa Koruma Milli Parklar ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Polat, "6 yıla baktığımızda aslında sayılar çok oynama gözlemlemedik. Ama geçen seneye göre Gökçeada'da büyük bir düşüş var. 3 binli sayılardan binin altına kadar düştü. Bunun sebebini de alandaki suyun çok fazla olmasına bağlıyorum. Su çok fazla olunca kuşlar beslenecek alan bulamıyor ve Gökçeada'ya çok fazla uğramıyor. Suyun fazla olması sevindirici ama suyun fazla olması nedeniyle kuşlar orayı kullanmıyor" dedi.

'KUŞLARIN SAYISI HER SENE AZALIYOR'

Polat, "Sayım sırasında nesli tehlike altında türlere rastlamadık. Türkiye'de şu an 44 türünün nesli tehlike altında. Alana gelen bütün türler için nesli tehlike altında diyebiliriz. Çünkü hepsinin sayısı her geçen gün azalıyor. Sulak alanlara, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak bütün kuşların sayısı her sene azalıyor. Onun için hepsine aynı gözle yaklaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada'da Kuş Sayısında Büyük Düşüş - Son Dakika

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