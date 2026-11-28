(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ÇHD'li üç avukatın tutukluluk itirazlarını inceleyen hakimin dosyadan alınmasının ardından TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, "Tutuklu avukatların tahliye edilmesini engellemek amacıyla hakim değişikliğine gidildiği iddiası hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?" diye sordu.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, İzmir merkezli soruşturma kapsamında tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatların tutukluluk itirazları değerlendirilirken yaşanan hakim değişikliğine ilişkin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Gökçen, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"17 Kasım'da İzmir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şube Sekreteri Av. Veysi Çetin ile dernek üyeleri Av. Yemen Cankan, Av. Erdoğan Akdoğdu ve Av. Bahattin Özdemir tutuklandı. 27 Kasım'da tutukluluk durumlarına ilişkin itirazları değerlendiren 16. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Av. Erdoğan Akdoğdu'nun tahliyesine karar verdi. Ancak hakim, diğer tutuklu avukatlar Veysi Çetin, Yemen Cankan ve Bahattin Özdemir'in dosyalarını incelemeye başlamadan önce Adalet Komisyonu kararıyla dosyadan el çektirildi. Dosyaların incelenmesi için başka bir hakim görevlendirildi.

Avukatların mesleğini yaptıkları için gözaltı ve tutuklamayla peşinen cezalandırıldığı bir düzen inşa ediliyor. Tutukluluk istisna diye açıklamalar yapılırken iktidarın yanında olmayan avukat, gazeteci ve siyasetçiler için tutuklama bir kural, bir peşin cezalandırma aracı. Tutuklama sadece 19 gün dayanabilmiş olan Fatma Betül Sayan Kaya için istisna, ama mesleğini yapan avukat için kural. Tutuklama fon soyguncuları için istisna, gazeteciler için kural. Tutuklama HABAŞ'ta iş cinayetlerinin sorumluları için istisna, muhalif belediye başkanları için kural. Hukukun normal işleyişinde tahliye edilecek olan avukatın dosyasına, hukuku işletecek olan hakime bile anında müdahale ediliyor. İkili hukuk sisteminin savunmayı böyle açıktan müdahalelerle hedef alması tesadüf değil."

"DEĞİŞİKLİK KİMİN TALİMATI, BAŞVURUSU VEYA GİRİŞİMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR?"

Gökçen, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"Erdoğan Akdoğdu hakkında tahliye kararı veren 16. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin dosyadan el çektirilmesinin gerekçesi nedir? Bu değişiklik kimin talimatı, başvurusu veya girişimiyle gerçekleştirilmiştir? Adalet Komisyonu'nun bir hakimin baktığı dosyadan el çektirilmesine ilişkin kararının hukuki dayanağı nedir? Hakimin tahliye kararı vermesinin hemen ardından böyle bir karar alınması nasıl açıklanmaktadır? Bakanlığınızın veya Bakanlık bünyesindeki herhangi bir birimin bu süreçte müdahalesi olmuş mudur? Tutuklu avukatların tahliye edilmesini engellemek amacıyla hakim değişikliğine gidildiği iddiası hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran bu müdahalede sorumluluğu bulunan Adalet Komisyonu üyeleri ve diğer kamu görevlileri hakkında hangi işlemler yapılmıştır?

Veysi Çetin, Yemen Cankan ve Bahattin Özdemir'in tutukluluklarının devamı için somut olarak hangi deliller gösterilmiştir? Avukatların savunma faaliyetleri, müvekkilleriyle ilişkileri ve mesleki çalışmaları tutuklama gerekçesi haline getirilmiş midir? Yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran bu müdahalenin sorumluları hakkında idari veya adli bir işlem başlatılacak mıdır? Başlatılmayacaksa bunun gerekçesi nedir?"