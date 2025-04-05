Gökçen'den Avukatlar Günü Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Avukatların çalışma ve yaşam koşulları giderek kötüleşirken meslek örgütleri de durmadan hedef alınıyor. İstanbul Barosu başkanı ve yönetim kurulunun görevden alındığı, baroya kayyım atama girişiminde bulunulduğu bir yerde hiç kimse güvende değildir. Hiç kimsenin savunma hakkı güvende değildir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gökçen, şunları kaydetti:

"Demokrasimizin hedef alındığı bugünlerde savunma hakkının ne kadar hayati olduğunu ve avukatların ne kadar fedakarca görev yaptığını bir kez daha görüyoruz. Hukuk eğitimi giderek niteliğini kaybederken üniversite kontenjanlarının daraltılması yerine hukukçuların birbirini elediği bir sistem benimseniyor. Bugünün hukuk öğrencisi, yarının güvencesizi haline geliyor. Avukatların çalışma ve yaşam koşulları giderek kötüleşirken meslek örgütleri de durmadan hedef alınıyor. İstanbul Barosu başkanı ve yönetim kurulunun görevden alındığı, baroya kayyım atama girişiminde bulunulduğu bir yerde hiç kimse güvende değildir. Hiç kimsenin savunma hakkı güvende değildir. Tüm meslektaşlarımızın avukatlar gününü kutluyor, hakkını kullandıkları için tutuklanan gençlerin yanında oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum."