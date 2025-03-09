Gökçen: Suriye'de Alevilere Yönelik Katliam Endişesi - Son Dakika
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Gökçen: Suriye'de Alevilere Yönelik Katliam Endişesi

Gökçen, Lazkiye'deki saldırıları iktidarın yalanladığını ve nefret söylemlerinin tehlikeli olduğunu belirtti.

09.03.2025 14:24
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Suriye'nin Lazkiye bölgesinde sivillere yönelik saldırılara ilişkin, "HTŞ'den gelen açıklamalar ve Alevilere yönelik bir katliam endişesi, iktidarın buraya dair çizdiği pembe tabloyu yalanlıyor" dedi.

Gökçen, Suriye'nin Lazkiye bölgesinde sivillere yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökcen, şunları kaydetti:

"Suriye'nin Lazkiye bölgesinde sivillere saldırılar, HTŞ'den gelen açıklamalar ve Alevilere yönelik bir katliam endişesi, iktidarın buraya dair çizdiği pembe tabloyu yalanlıyor. Bölgede akrabaları olan yurttaşlarımız haberleri büyük bir kaygıyla takip ederken bazı gazeteler, Alevileri hedef alan çok tehlikeli ifadeler kullanmaktan hiç çekinmiyor. Bu ortamın meydana geleceğini bilenler 'Siyasal Alevicilik' gibi sözlerle bugünün nefret söylemlerine de zemin hazırlamışlardı. Siyasetin mezhepsel ayrımlar üzerinden yapılması bu ülkeye, bu bölgeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Geçmişte katliamlar yaşamış ve saldırılara uğramış bir toplumun eşit ve saygın yurttaşlar olarak görülmesi ve nefret söylemlerinin önlenmesi toplumsal barış için şarttır."

Kaynak: ANKA

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