Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi.
Baronun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan Genel Kurulunda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.
Seçimde, 883 alan Gökhan Ağdemir, 2 No'lu Baro'nun yeni başkanı oldu. Sabri Hafif ise 781 oy aldı.
Son Dakika › Güncel › Gökhan Ağdemir, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Seçildi - Son Dakika
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