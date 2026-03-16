Gökhan Böcek: 'Babamın bilgisi dahilinde değildi'

16.03.2026 13:52
Gökhan Böcek ifadesinde, iş insanlarıyla olan para trafiğinde babasının bilgisi olmadığını belirtti.

'HİÇBİR ŞEY BABAMIN BİLGİSİ DAHİLİNDE OLMADI'

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Muhittin Böcek'in ardından oğlu Gökhan Böcek ifade verdi. İş insanları Yusuf Yadoğlu ve Ali Yılmaz ile aralarındaki para trafiğini anlatan Gökhan Böcek, "Hiçbir şey babamın bilgisi dahilinde olmadı. Yerel seçimlerde Yusuf, destek olmak istediğini söyledi. 'Ne ile ilgili destek lazım' diye sordu. Herhangi bir bedel belirtilmedi. Ali Yılmaz da destek olmak istediğini söyledi. Öte yandan Yusuf abiden borç olarak para istedim. Konyaaltı'nda villa projemiz vardı. Oradan bir daire verilmesi karşılığında bu borcu istedim. O da kabul etti. Herhangi bir zorlama olmadı. Hiçbir şekilde babam aramadı. 80 milyon lira eski eşime ödeme ile ilgili miktar yüksek olduğu için lira olarak götürüp dolar olarak alındı" dedi.

'KARA PARA OLSAYDI, İKİNCİ EL ALIRDIM'

Eşi Zuhal Böcek ile oğulları üzerine dubleks villa alınmasıyla ilgili savunma yapan Böcek, "Oğlum adına ev alınmasıyla ilgili, eşimin yurt dışında yaşayan ablası Türkiye'ye gelmişti. Eşimin üzerine olan evi satın almak istedi. Yeğenleri için bir ev alındı. Arabaların alınması var. Altın bozdurulup araçlar satın alındı. Kara para olmuş olsaydı, ikinci el alırdık, ancak bunlar bayiden sıfır alınmış araçlardır. Emin Hesapçıoğlu benim sürekli görüştüğüm birisidir. Sanki zorluk çıkarıyormuşum gibi ifadeleri var, ancak bunları kabul etmiyorum. Araba alımı için elden para verdim, bunu borç gibi gösterip icra işlemi başlattılar. Emin Hesapçıoğlu'na bir ceza kesilmiş. Belediyenin kestiği cezadan 6 gün önce alınmıştır bu araç. Araç alımının ceza ile bir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

'NÜFUZ TİCARETİ YAPMAM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Gökhan Böcek, ifadesine şöyle devam etti:

"Babam bana altın verip, bozdurmamı istedi. Altını bozdurup babamın hesabına yatırdım. Babamın imzaları taklit mi diye bakıldı. Bizim kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Annem de babam da buranın yerlisi ve varlıklı bir aileyiz. Finansal eylemlerde adı geçen Furkan Solak ile çocukluktan bu yana arkadaşız. Benim nüfuz ticareti yapmam söz konusu değildir."

Eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile boşanma protokolü yapılıp yapılmadığı sorusuna Gökhan Böcek, "80 milyon Mete Bey'den gelen bir para var. Zeynep Kerimoğlu 70 milyon lira karşılığında bir para getirip, döviz istiyor. Ayrıca Yusuf Nasuh belediyede çalışan birisidir ve ara sıra şoförlüğümü yapmıştır" dedi. Böcek, eski eşine, 'Sana vereceğim parayı 100 milyona çıkaracağım' sözlerinin ne amaçla söylediğinin sorulması üzerine bu konuşmanın bir an önce boşanmak için yapıldığını kaydetti.

'2 MİLYON DAHA BORCUM VAR MÜDÜRÜME'

Tutuklu sanıklardan Fazlı Ateş ise ifadesinde tutuklu sanık eski emniyet müdürü İlker Arslan'ın 30 yıllık dostu olduğunu belirterek, "Antalya'ya gelince kendisinin ufak tefek sıkıntıları oldu. Ben dost olarak yaptım bunları. Borcu için bana 'Ölüm var kalım var, Ankara'da bir arsam bunu sana satayım' dedi. Bir sözleşme yaptık aramızda. 5 milyon liralık bir arsanın 3 milyonunu ödemiş oldum, 2 milyon daha borcum var müdürüme" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

