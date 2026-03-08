İbb Davası Öncesi Eylem ve Gösteri Yasağı... Gökhan Günaydın: Anayasal Haklara Getirilen İdari Sınırlamaların Hukuki Olmadığı Açık - Son Dakika
İbb Davası Öncesi Eylem ve Gösteri Yasağı... Gökhan Günaydın: Anayasal Haklara Getirilen İdari Sınırlamaların Hukuki Olmadığı Açık

08.03.2026 01:05  Güncelleme: 01:40
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB davası öncesinde Silivri Kaymakamlığı tarafından getirilen eylem ve gösteri yasağına tepki gösterdi. Anayasal hakların ihlal edildiğini vurgulayan Günaydın, duruşmaların aleniliği ve ifade özgürlüğü için Silivri'de olacaklarını açıkladı.

(İSTANBUL)- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, pazartesi günü başlayacak İBB davası öncesi 31 Mart'a kadar Silivri'de eylem ve gösteri yasağı kararı verilmesine tepki gösterdi. Anayasal haklara getirilen idari sınırlamaların hukuki olmadığını belirten Günaydın, "Duruşmaların aleniliği, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğüne ilişkin anayasal güvenceler çerçevesinde Silivri'de olacağız, haklarımızı kullanacağız. Arkadaşlarımızı betona gömmenize, vatandaşın haber alma hak ve özgürlüğünün engellenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı dava, pazartesi günü Silivri'de başlayacak. Dava öncesi Silivri Kaymakamlığı tarafından İstanbul Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde bir ay süreyle eylem yasağı kararı getirildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Günaydın, şunları kaydetti:

"Silivri Kaymakamlığı cezaevi tel örgü sınırından başlayarak 1 km yarı çaplı alan içerisinde toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, pankart açma, slogan atma, çekim yapma ve stant açma konularında 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında yasaklama getirdi. Anayasal haklara getirilen idari sınırlamaların hukuki olmadığı açık. Kamu düzenini bozmadığı sürece, hiçbir makam ve mercii, Anayasal özgürlükleri ortadan kaldıran kararlar alamaz. Niyet okuyan toptancı kararların meşruiyeti olamaz. Duruşmaların aleniliği, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğüne ilişkin Anayasal güvenceler çerçevesinde Silivri'de olacağız, haklarımızı kullanacağız. Arkadaşlarımızı betona gömmenize, vatandaşın haber alma hak ve özgürlüğünün engellenmesine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Gökhan Günaydın, Güncel, Son Dakika

