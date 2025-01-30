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Gökkuşağı Tepeleri Projesine Destek

Gökkuşağı Tepeleri Projesine Destek

Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri'nin turizme kazandırılması için 8 milyon lira bütçeli proje desteklendi.

30.01.2025 14:48
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Iğdır'da bulunan Gökkuşağı Tepeleri'nin turizme kazandırılması için hazırlanan proje, destek almaya hak kazandı.

Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, bölgenin en gözde doğa turizmi alanlarından biri olarak ilgi çekiyor.

Dünyada nadir görülen toprak yapıları bakımından sarı, kahverengi, beyaz ve boz renkleri bir arada barındıran tepelerin turizme kazandırılması için Tuzluca Kaymakamlığınca hazırlanan proje, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından kabul edildi.

DAP'tan 5 milyon lira, İl Özel İdaresinden ise 3 milyon lira destek sunulacak proje kapsamında, bölgenin doğal dokusu bozulmadan yürüyüş rotaları oluşturulacak.

Kafeterya ve otoparkın da yapılacağı projenin, bölgenin turizm potansiyelini artırması hedefleniyor.

"Bu proje eksiklikleri gidermek için önemli bir milattır"

Vali Ercan Turan, Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz ile bölgede yaptığı incelemeler sonrası AA muhabirine, Gökkuşağı Tepeleri'ni çok önemsediklerini söyledi.

Kaymakamlığın hazırladığı projenin DAP tarafından kabul edildiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Gökkuşağı Tepeleri'nin 1. etabı için yaklaşık 8 milyon liralık bir bütçemiz var. Bu bütçenin 3 milyon lirasını İl Özel İdaresinden karşılayacağız, 5 milyon lirası DAP katkılarıyla oluşacak. Burada dünyada sadece Peru'da görülen bir örnek var, onun dışında böyle bir örnek yok. Burada Tuzluca'ya ismini veren tuz yapıları, demir, silisyum, sülfür bileşiklerinden muazzam bir güzellik var. Biz buraya geldiğimiz zaman farklı bir dünyaya gelmiş gibi hissediyoruz. Burada ciddi altyapı eksiklikleri var, bu proje eksiklikleri gidermek için önemli bir milattır."

Turan, turizmi Iğdır'ın öncelikleri arasına koyduklarını belirterek, "Iğdır'ın taşı toprağı altın. Biz toprağımıza sahip çıkarsak, bunu tanıtırsak, gerekli altyapıyı hazırlarsak, konaklama, ulaşım ve cazibe merkezleri noktasında gerekli altyapıyı sağlarsak, bu yöre insanına çok ciddi pozitif bir dönüşü olacak. Hemen hemen her ilçemizde turizm potansiyeli olan noktaları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Burası da önemli merkezlerden birisi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tuzluca, Ekonomi, Güncel, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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