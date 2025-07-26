Göksu Nehri'nde Dram: 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Karaman'da serinlemek için Göksu Nehri'ne giren kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Bucakkışla köyü sınırlarından geçen Göksu Nehri'ne giren Ramazan Gökmen (23), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Gökmen, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gökmen'in cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.