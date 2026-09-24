Göksun\'da \'Köyde pizza mı olur\' tepkilerine rağmen açılan işletmeye talep var

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Elmas Apaydın, İstanbul'da aldığı eğitimin ardından annesiyle kırsal mahallede pizzacı açtı.

Hamur işlerine ilgisi bulunan annesinden etkilenen Apaydın, pizza işletmesi açma fikrini hayata geçirmek için İstanbul Kadıköy'de pizza eğitimine katıldı.

Eğitimde öğrendiklerini annesine de aktaran Apaydın, birlikte pizza hazırlamaya başladı. Çevresinden "Köyde pizza mı olur?" şeklinde tepkiler alan Apaydın, buna rağmen işletme kurdu.

Apaydın, kırsal Gücüksu Mahallesi'nde annesiyle işlettiği iş yerinde İtalyan usulü pizza hazırlıyor.

Elmas Apaydın, AA muhabirine, girişimcilik konusunda hevesli olduğunu ve annesinin hamur işlerine olan ilgisinin kendisini de heyecanlandırdığını anlattı.

İşletme açma fikrinin bu iki tutkunun birleşmesiyle ortaya çıktığını belirten Apaydın, aldığı eğitimde öğrendiklerini kendi işletmesinde uygulamanın kendisi için daha anlamlı olduğunu ifade etti.

İlk başlarda çevresinden tepki aldığını anlatan Apaydın, "'Köyde İtalyan usulü pizza mı satılır?' diyenler oldu. En başta babam bile böyle söylüyordu." dedi.

Eğitimde öğrendiklerini annesine öğrettiğini aktaran Apaydın, annesinin el becerisi ve el lezzeti sayesinde pizza yapımını kısa sürede öğrendiğini söyledi.???????

"Tarlaya giden amcalarımız, teyzelerimiz bile pizzamızdan alarak gidiyor"

İşletmeyi açmadan önce "Köyümüzde kim pizza alacak?" şeklinde tepkiler de aldıklarını anlatan Apaydın, şöyle konuştu:

"Bunun gibi çok duyum aldık. Ama işe başladığın anda 'Bu kız yapıyor, ailesiyle yapıyor.' dediler. ve o görüntü çok önemli. Şimdi köyde bahçeye giden, tarlaya giden amcalarımız, teyzelerimiz bile pizzamızdan alarak gidiyor. Çok mutluyuz. Şu an hem köylüye hem ailedeki tüm üyelere hem de dışarıdan 9 kişilik personelimize rızık kapısı olduk. Başta şehir merkezi olmak üzere Gaziantep ve Şanlıurfa'dan gelen müşterilerimiz var. Bazen yetiştiremiyoruz ama bu tempodan çok hoşlanıyoruz."

İlerleyen süreçte şubeleşmeyi ve franchise vermeyi hedeflediğini belirten Apaydın, bu konuda umutlu olduğunu söyledi.

İşletmede 9 çeşit pizza hazırladıklarını belirten Apaydın, klasik çeşitlerin yanı sıra kendilerine özgü tarifler de geliştirdiklerini anlattı.

"Kızımla çok gurur duyuyorum"

İşletmede kızıyla çalışan 46 yaşındaki İlkay Apaydın da hamur işleriyle ilgilendiğini, başlangıçta pizza yapıp yapamayacakları konusunda kendisinin de tereddüt ettiğini söyledi.

Çevrelerinden aldıkları tepkilere rağmen çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Apaydın, kızından ilk olarak "pizza alaturka" öğrendiğini söyledi.

Apaydın, "Kızımla çok gurur duyuyorum." dedi.

"Kırsal bir yerde böyle güzel pizza beklemiyorduk"

İşletmenin müşterilerinden İbrahim Gümüşer de pizzaların lezzetini, tazeliğini ve sunumunu beğendiğini belirtti.

Yurt dışında ve farklı yerlerde pizza yediğini belirten Gümüşer, "Kırsal bir yerde böyle güzel bir pizza beklemiyorduk. Çok hoşumuza gitti, çok beğendik." ifadelerini kullandı.