Tepebaşı Spor Kulübü'nün Özel Sporcusu Göktan Işın, Milli Takım Yolunda Yarışacak

03.02.2026 11:29  Güncelleme: 12:59
Tepebaşı Spor Kulübü'nün Down sendromlu sporcusu Göktan Işın, 4-6 Şubat 2026'da Sakarya'da düzenlenecek Paralimpik-Virtus Milli Takım Aday Kadro Seçme Yarışları'na katılacak. Işın, yıllardır sürdürdüğü disiplinli çalışmaları ile başarılı bir sporcu olarak kendini kanıtladı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Spor Kulübü'nün Down sendromlu özel sporcusu Göktan Işın, 4–6 Şubat 2026 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenecek TÖSSFED 2026 Paralimpik-Virtus Milli Takım Aday Kadro Seçme Yarışları'na katılacak.

2009 yılında yüzmeye başlayan Göktan Işın, 2016 yılından bu yana Tepebaşı Spor Kulübü bünyesinde müsabakalarda yer alıyor. Kelebek, sırtüstü, serbest ve ferdi karışık stillerinde katıldığı yarışmalarda bugüne kadar çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak kulübünü ve Eskişehir'i başarıyla temsil eden özel sporcu, bu kez Paralimpik-Virtus Milli Takım Aday Kadro Seçme Yarışları'nda yer alacak.

Haftanın altı günü havuz antrenmanı, iki günü ise kara antrenmanları yapan Işın, Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı sporcu, Sakarya'daki seçmelerde milli takım aday kadrosuna girebilmek için mücadele edecek.

Işın'ın antrenörü Serkan Aydın, sporcusunun uzun yıllardır büyük bir disiplinle çalıştığını belirterek, "Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Göktan'ın ne kadar istekli ve azimli olduğunu herkes biliyor. Katılacağı müsabakalarda elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Işın'ın babası Ramiz Işın ise oğlunun en büyük hedefinin milli takıma girmek olduğunu vurgulayarak, "Göktan, Eskişehir'i ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Bu süreçte kendisine fırsat veren Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Spor Merkezi'nde görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Milli Takım, Tepebaşı, Sakarya, Güncel, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
