Göktaş'tan Kadın Hakları İçin İş Birliği

(ANKARA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 70'inci oturumu kapsamında New York'ta İsveç, Moldova ve Gambiyalı bakanlar ile UN Women temsilcisiyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye ile Gambiya arasında kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerin haklarının geliştirilmesine yönelik iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 70'inci oturumu kapsamında New York'ta çeşitli ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kadının Statüsü Komisyonu toplantısında Türkiye'yi temsil eden Göktaş, temasları kapsamında İsveç, Moldova, Gambiya'dan mevkidaşları ve UN Women İcra Direktörü'yle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, İsveç Cinsiyet Eşitliği ve Çalışma Hayatı Bakanı Nina Larsson ile yaptığı görüşmede, kadının güçlenmesine yönelik ortak adımlar ve yürütülebilecek projeleri değerlendirdi. Göktaş görüşmede, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek "Türkiye'nin Girişimci Kadınları" ile "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programlarıyla kadın girişimcilerin desteklendiğini ifade etti.

Göktaş, Moldova Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Natalia Plugaru ile görüşmesinde ise kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele başlıklarının yanı sıra çocukların çevrim içi güvenliğinin sağlanması, dijital risklere karşı alınacak yasal ve politika tedbirleri ile sosyal yardımlar alanında olası iş birliklerini ele aldı.

Gambiya ile mutabakat zaptı imzalandı

Bakan Göktaş, Gambiya Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı Fatou Kinteh ile de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'de yürütülen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamındaki çalışmalar, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi ile uluslararası platformlarda yürütülen aile ve nüfus odaklı girişimler değerlendirildi.

Görüşmede iki bakan, "Kadın, Çocuk, Engelli ve Yaşlı Bireylerin Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Mutabakatla, ailenin ve kadının güçlendirilmesi, çocuk haklarının teşvik edilmesi ile engelli bireyler ve yaşlıların toplumsal hayata katılımının desteklenmesi alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Göktaş, ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) İcra Direktörü Sima Sami Bahous ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Bakanlık ile UN Women arasında yürütülen mevcut projeler ile kadınların küresel düzeyde güçlendirilmesine yönelik atılabilecek yeni adımlar ele alındı.