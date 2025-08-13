Gökyüzü Meraklıları İçin Kamp Etkinliği - Son Dakika
Gökyüzü Meraklıları İçin Kamp Etkinliği

13.08.2025 11:25
İzmir'de düzenlenecek kamp, astronomi ve doğa tutkunlarına gözlem ve atölye imkanı sunacak.

Gökyüzü olaylarını uygun yerden, doğru zamanda teleskopla izlemek isteyenler, çeşitli aktivitelerle renklendirilen organizasyonlara ilgi gösteriyor.

Gökyüzüne merak duyanlar, astronomiyle ilgilenenler, gökyüzünü keşfetmek ya da bir gök olayını teleskopla izlemek isteyenler için kamp programları düzenleniyor.

Bu etkinlikler teleskopla gezegen ya da yıldızların gözleminin yanı sıra bilim adamlarının evren, tarih, bilim ve teknoloji gibi alanlarda sunumlarını da içeriyor. Etkinlik programına göre gündüz teorik bilgiler veriliyor, gece gözlemler yapılıyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Perseid meteor yağmuru nedeniyle gökyüzü meraklılarına yönelik kamp gerçekleştirilecek. Yarın başlayacak kamp, 17 Ağustos'ta sona erecek.

Nazarköy Mahallesi'ndeki etkinlikte, amatör astronomi çadırı, gözlemler, atölyeler, astrofotoğrafçılık, doğa yürüyüşü ve sunumlar yer alacak.

Hem gözlem hem bilimsel sunum

Etkinliği organize eden Tutulma Avcıları Grubu'nun üyesi Kubilay Akdemir, AA muhabirine, kampın hem astronomi hem de doğayı sevenlerden ilgi gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin birçok şehrinde düzenledikleri kamplar ve şenliklerle 20 bin kişiye ulaştıklarını anlatan Akdemir, Kemalpaşa'da meteor yağmurunu en iyi şekilde izleyebilecekleri gözlem seanslarının yanı sıra bilimsel sunum ve atölyeler yapacaklarını kaydetti.

Akdemir, astronomiyle ilgili insanları buluşturmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Kamplara gelenler, uzay, gezegenler, aradaki mesafeler, felsefeler, tarihsel olarak insanlığın geçirdiği süreçlerle ilgili bilgileniyor. Katılımcılar kendi birikimlerini de kampta başka katılımcılarla paylaşıyor. Böylelikle kamp birbirimize bir şeyler katarak çok daha keyifli hale geliyor." dedi.

Birçok kişinin evreni görmek için gökyüzüne bakmak yerine elindeki cep telefonuna baktığını ifade eden Akdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında dünya ve evren yukarıda. Bu farkındalığı bu etkinlikte birazcık daha hissediyoruz. Perseid meteor yağmurunda sadece gökyüzünü izlemeyeceğiz. Bunun hikayesini, mitolojisini, bilim altyapısını da irdeleyeceğiz. Katılımcılarımız bu konuda bilgi sahibi olacak. Dünyaya düşmüş meteorların milyonlarca parçası var çevremizde. Bunları bulmak, araştırmak ve mikroskopla detaylarına bakmak için atölye çalışmalarımız olacak."

Kaynak: AA

