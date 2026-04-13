GÖKTİM ile Kayseri'de Öğrenciler Uzay ve Havacılıkta Geleceği Şekillendiriyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayesinde 3 yıl önce kurulan Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (GÖKTİM), öğrencilerin uzay ve havacılık alanında projeler geliştirmesi için destek sağlıyor. Kamu kurumları ve Kayserili sanayicilerin destek verdiği merkezlerde, sınavla seçilen öğrenciler geleceği şekillendirecek projeler üretiyor, temel ve simülasyon bilgileri ile kendilerini geliştiriyor ve proje sorunlarıyla başa çıkma yöntemlerini öğreniyor.

GÖKTİM Derneği Başkanı Uğur Çolakoğlu, merkez sayısının 13'e ulaştığını belirterek, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi ile işbirliği protokollerinin projeyi önemli kıldığını vurguladı. 13 sanayi şirketi, öğrencilerin projelerine hamilik yaparak destek veriyor. Projeler, iç değerlendirme, yapay zeka incelemesi, okul kurulları ve TEKNOFEST, TÜBİTAK, TUSAŞ gibi kurumlardaki bilim kurulları tarafından değerlendiriliyor.

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi Kurum Müdürü ve GÖKTİM Atölyesi Sorumlusu Önder Durmuş, atölyelerin havacılık ve uzay odaklı olduğunu, üniversite hocaları tarafından hazırlanan müfredatla 21. yüzyıl becerileri kazandırıldığını ifade etti. Atölyelerde dron ve insansız hava araçları gibi alanlarda çalışmalar yapılıyor, öğrencilere erken yaşta bilim ve teknoloji farkındalığı oluşturuluyor. Şu anda 8 öğrencinin bulunduğu atölyede, hem GÖKTİM hem de bilim ve sanat merkezi için seçilen öğrenciler eğitim alıyor.

GÖKTİM Atölyesi öğrencisi 12 yaşındaki Zeynep Söylemez, 2 haftadır temel eğitim aldığını, uçaklarla ilgili konuları öğrendiğini ve ileride sürüş programlarıyla çalışmalar yapacağını söyledi. Bu deneyimin kariyer hayatına başlangıç olduğunu belirten Söylemez, iyi bir iş sahibi olarak vatanını gururlandırmak istediğini ve GÖKTİM'in kendisine güzel imkanlar sağladığını ifade etti.