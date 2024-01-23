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Göl manzaralı TOKİ konutlarında yaşayan depremzedeler: 'Ölünceye kadar devletimizin arkasındayız' - Son Dakika
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Göl manzaralı TOKİ konutlarında yaşayan depremzedeler: 'Ölünceye kadar devletimizin arkasındayız'

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yapılan TOKİ konutlarında yaşayan depremzedeler, evlerinden memnun olduklarını ve devlete teşekkür ettiklerini belirtti. Evlerin depreme dayanıklı olduğunu vurgulayan depremzedeler, Allah devletimizden razı olsun dedi.

23.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:48
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Göl manzaralı TOKİ konutlarında yaşayan depremzedeler: "Ölünceye kadar devletimizin arkasındayız"

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde göl manzaralı evlerinde oturmanın mutluluğu yaşayan depremzedeler, "Allah devletimizden razı olsun. Önceki evlerimiz sağlam değildi ve korkuyorduk. Ölünceye kadar devletimizin arkasındayız" dedi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilmişti. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edildi. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak 2 yıl önce hak sahiplerine teslim edildi. Hazar Gölünün dibinde Hazarbaba Dağının eteğinde bulunan konutlar manzarası ile de dikkat çekerken, sıcak yuvalarında oturan depremzedeler, artık deprem korkusu olmadan yaşadıklarını dile getirerek devlete teşekkür etti.

"Evlerimiz depreme dayanıklı ve korkmuyoruz"

Evlerden çok memnun olduklarını belirten Ayser Saygılı, "Öncelikle devletimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Herkes evini yerinde aldı. Biz de çok memnunuz. Evlerimiz doğalgazlı. Özellikle kadınlar çok memnun. Rahatlığa kavuştu. Önceden sabahları kalkıyorduk ve soba derdi ile uğraşıyorduk ama şuan hiçbir derdimiz yok. Şuanda depremleri hissetmiyoruz. 3-4 sefer deprem oldu hiç hissetmedik. Büyük depremler bekleniyor. İnşallah önceki gibi olmaz. Evlerimiz çok iyi ve depreme dayanıklı. Allah herkese nasip etsin. Şuanda çok muyluyuz. Allah devletimizden razı olsun. Önceki evlerimiz sağlam değildi ve korkuyorduk. Ama şuan ki evlerimiz depreme dayanıklı ve korkmuyoruz. O zaman evler hep başımıza yıkıldı kendimizi zor kurtardık. Ölünceye kadar devletimizin arkasındayız, her zaman Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

"Allah devletimizden bin kere razı olsun"

Evlerin çok güzel yapıldığını aktaran Türkan Yabancı ise "Oğlum bu konutlarda kirada oturuyor. Bende evimin yapılmasını bekliyorum. Evler çok iyi. Suyu, doğalgazı derken her şeyi ile mükemmel. Evlerin arası geniş. Allah devletimizden bin kere razı olsun. Evimiz depreme dayanıklı değildi. Çok güzel evler yapılmış. Herkes evinden memnun. Allah bize yardım etti. Önceki evler kerpiç ve taştı. Şuan hepsi doğalgazlı" şeklinde konuştu.

Göl manzaralı TOKİ konutlarında yaşayan depremzedeler: \'Ölünceye kadar devletimizin arkasındayız\'
Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika Güncel Göl manzaralı TOKİ konutlarında yaşayan depremzedeler: 'Ölünceye kadar devletimizin arkasındayız' - Son Dakika


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