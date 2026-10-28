Golan, muhalefete Arap partileriyle ortak hükümet kurma çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Golan, muhalefete Arap partileriyle ortak hükümet kurma çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokratlar Partisi lideri Golan, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğuna Filistinlileri temsil eden Arap partileriyle ortak hükümet kurma çağrısı yaptı. Sandıkların yüzde 72,4'ü açılırken Netanyahu'nun bloğu 54, Eisenkot'un bloğu 47, Arap partileri 19 sandalyede görünüyor.

İsrail'de muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çoğunluğu kaybettiğini belirterek, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğuuna İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileriyle ortak bir hükümet kurma çağrısında bulundu.

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yashar Partisi lideri Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğunda??????? yer alan partilere seslenen Golan, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileriyle bir araya gelip koalisyon hükümeti kurmaları çağrısı yaptı ve bu sayede Mecliste çoğunluğu elde edeceklerini kaydetti.

Golan, "Netanyahu kaybetti. 120'ye kadar saymayı biliyorum, 65, 55'ten büyüktür." ifadelerini kullandı.

Mevcut tablonun görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Golan, "Gerçekler bize çok net bir ders vermeli. Korkmayı bırakmazsak burada bir geleceğimiz yok. Irkçılığı da sonlandırmalıyız. Netanyahu'nun Yahudi oyları ile Arap oyları arasında yaptığı ırkçı ayrımı artık kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Golan, İsrail'in Arap vatandaşlarıyla ortaklık içinde bir değişim hükümeti kurma fırsatı olduğunu kaydetti.

Oy sayımının devam ettiği İsrail'de sandıkların yüzde 72,4'ü açıldı. Buna göre Başbakan Netanyahu'nun bloğunun??????? 54, Eisenkot liderliğindeki bloğun 47, Arap partilerinin ise 19 sandalyeye sahip olduğu görülüyor.

Kaynak: AA
PolitikaHükümetGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet’in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet'in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 13:03:39. #7.12#
SON DAKİKA: Golan, muhalefete Arap partileriyle ortak hükümet kurma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android