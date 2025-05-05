Gölbaşı Barajı'na İzinsiz Tarım Yapanlara Cezai İşlem - Son Dakika
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Gölbaşı Barajı'na İzinsiz Tarım Yapanlara Cezai İşlem

Kestel'de Gölbaşı Barajı arazisinde izinsiz tarım yapan kişilere ceza işlemi başlatıldı.

05.05.2025 11:51
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Bursa'nın Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı alanında tarımsal faaliyetlerini sürdüren kişiler hakkında işlem başlatıldı.

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gölbaşı Mahallesi 860 ada 1 parsel sayılı "baraj gölü" niteliğindeki taşınmazda, üçüncü şahıslarca yıllardır ekim yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Geçen yıl mayıs ayından itibaren işgalci durumundaki çiftçilere defaten yazılı ve sözlü uyarılar yapılmasına rağmen tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Kestel Kaymakamlığınca ilgili kanun gereği "müdahalenin meni" kararı verildiğinin dile getirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen mevcut ürünün hasadı gerçekleştikten sonra ikinci kez tekrar izinsiz olarak aynı arazide tarımsal faaliyet sürdürüldüğü için tarafımızca 2024 yılı için ecrimisil uygulanmıştır. Kestel Kaymakamlığı, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına belirtilen taşınmaza ikinci kez tecavüzde bulunulduğu ve müdahalenin meni kararı verildiği için 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154. maddesi gereğince cezai işlem yapılmak üzere kararın bir örneğini göndermiştir. Bunun üzerine idaremizce Kestel Kaymakamlığına, Kestel ilçesi, Dudaklı Mahallesi, 860 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda bölge müdürlüğümüz teknik ekiplerince yerinde yapılacak makineli çalışmayla taşınmazda bulunan tecavüzün kaldırılacağından ilgili kurumlarca gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve işgalcilere bilgi verilmesi hususunda yazı yazılmıştır."

Açıklamada, bir yıldır yasa dışı kullanıcılar tarafından sürekli süre talep edildiği, ancak hasadı yapılan ürünün yerine hemen yeni ekim yapıldığı DSİ arazisini değil, merayı işlediklerini ve ecrimisil ödediklerini belirten söz konusu kişilerin 2024 yılı ecrimisil bedeline de itiraz ettiği, ödeme yapmadıkları bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Barajı'na İzinsiz Tarım Yapanlara Cezai İşlem - Son Dakika

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