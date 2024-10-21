Gölbaşı Belediye Başkanı, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 21 Ekim Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Odabaşı, yerel basının halkın bilgiye ulaşmasında kritik bir role sahip olduğunu vurguladı ve gazetecilere başarılar dileğinde bulundu.

21.10.2024 16:39  Güncelleme: 18:02
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 21 Ekim Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Gazetecilerin, demokrasinin ve özgür düşüncenin en güçlü savunucuları olduğunu vurgulayan Başkan Odabaşı, "Özellikle yerel basın, halkın gündemden haberdar olması adına kritik bir görev üstleniyor. Yerelde yapılan her çalışma, vatandaşların yaşam kalitesini yükselten projeler, ancak basın mensuplarının katkısıyla kamuoyuna doğru şekilde aktarılabiliyor" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 21 Ekim Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sahil Kafe'de düzenlenen kahvaltı etkinliğinde gazetecilerin, toplumun bilinçlenmesinde ve doğru bilgiye ulaşmasında önemli rol oynadığına dikkat çeken Başkan Odabaşı, basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi. Odabaşı, program boyunca yerel basın mensuplarıyla Gölbaşı'nda devam eden ve hayata geçirilecek yeni projeler hakkında bilgi verdi.

"Zor şartlar altında dahi işinizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz"

Gazetecilerin, demokrasinin ve özgür düşüncenin en güçlü savunucuları olduğunu vurgulayan Başkan Odabaşı, "Özellikle yerel basın, halkın gündemden haberdar olması adına kritik bir görev üstleniyor. Yerelde yapılan her çalışma, vatandaşların yaşam kalitesini yükselten projeler, ancak basın mensuplarının katkısıyla kamuoyuna doğru şekilde aktarılabiliyor. Sizler, gece gündüz demeden, zor şartlar altında dahi işinizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Bu özveri ve gayretiniz sayesinde toplumumuz, sağlıklı bilgiye ulaşabiliyor. Tüm bu emekleriniz, sizleri toplumun en kıymetli unsurlarından biri haline getiriyor. Şeffaf yönetim anlayışımız çerçevesinde, her daim sizlerle iş birliği içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle birlikte Gölbaşımız için çalışmaya devam edeceğiz. Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü yürekten kutluyor, bu anlamlı gün vesilesiyle hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Odabaşı, basın mensuplarına özel yapım kalem ve ajanda hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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