Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Kurban Bayramı'nda Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Kurban Bayramı'nda Dayanışma Çağrısı

06.06.2025 10:31
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için yapılan kurban eti bağışlarını Paylaşım Noktası aracılığıyla toplayacaklarını duyurdu. Vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kurban Bayramı'nın bereketini ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşama çağrısında bulunarak, "Paylaşım Noktası'na yaptığınız her kurban eti bağışı belediyemiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dayanışma ruhuyla taşınacak ve sofralarına bereket katacak" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından 2011 yılında sosyal belediyecilik anlayışıyla "Sen de gülen yüzün bir parçası ol" sloganıyla hizmete açılan Paylaşım Noktası, bu Kurban Bayramı'nda da hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak. Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmayı amaçlayan Paylaşım Noktası aracılığıyla, vatandaşların bağışladığı kurban etleri Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılacak.

"Sizleri Paylaşım Noktası'na bağışta bulunmaya davet ediyorum"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçe halkını Paylaşım Noktası'na kurban eti bağışında bulunmaya davet etti.

Paylaşım Noktası'na ulaştırılacak etlerle ihtiyaç sahiplerinin sofralarının da bereketleneceğine vurgu yapan Odabaşı, "Kurban Bayramı'nın bereketini ve paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşamak için sizleri Paylaşım Noktası'na bağışta bulunmaya davet ediyorum. Paylaşım Noktası'na yaptığınız her kurban eti bağışı belediyemiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dayanışma ruhuyla taşınacak ve sofralarına bereket katacak. Gölbaşımız da bayram sevincini hep birlikte yaşamak ve paylaşmanın mutluluğu yaşatmak için sizleri bu gönül köprüsünün bir parçası olmaya davet ediyorum. Hadi gelin ihtiyaç sahiplerini sevindirelim bayramın mutluluğunu hep birlikte yaşayalım. Hepinize sağlıklı, mutlu ve bereketli bayramlar diliyorum" dedi.

Bağış saatleri

Hayırsever vatandaşlar, kurban etlerini bayramın birinci günü 12.00-17.00 saatleri arasında, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında Paylaşım Noktası'na teslim ederek dayanışmaya katkıda bulunabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Kurban Bayramı'nda Dayanışma Çağrısı - Son Dakika

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