Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, evsel atık ayrıştırma projesini mecliste anlattı

Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, evsel atık ayrıştırma projesini mecliste anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması projesini meclis toplantısında tanıttı. Proje kapsamında çift bölmeli kutuların hanelere dağıtılması planlanıyor; Odabaşı, hazırlıklar tamamlanınca kısa sürede uygulamaya geçileceğini bildirdi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Ekim Ayı Belediye Meclis Toplantısı"nda evsel atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik hazırlanan projeyi üyelere tanıttı.
Proje kapsamında, evsel atıklar ile geri dönüşüm atıklarının ayrı toplanmasını sağlayacak çift bölmeli kutuların hanelere dağıtılmasının planlandığı belirtildi.
Odabaşı, projenin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde uygulamaya geçirileceğini bildirdi.
Kaynak: AA
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