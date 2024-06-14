Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

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(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Oğulbey Şehit Halim Şahin Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı. Odabaşı, "Başarı, sadece alınan notlarla değil, aynı zamanda edindiğiniz bilgi ve becerilerle de ölçülür. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve sizlerin başarısı, bizim en büyük gurur kaynağımızdır" dedi.

Gölbaşı Oğulbey Şehit Halim Şahin Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Başkan Odabaşı, öğrencilere karnelerini dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

Öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Odabaşı, "Başarı, sadece alınan notlarla değil, aynı zamanda edindiğiniz bilgi ve becerilerle de ölçülür. Sizler, bir yıl boyunca sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da kendinizi geliştirdiniz. Bu süreçte, sizlere rehberlik eden öğretmenlerimize ve her zaman yanınızda olan ailelerinize de teşekkür ediyorum. Hepinizi yürekten kutluyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve sizlerin başarısı, bizim en büyük gurur kaynağımızdır" diye konuştu.