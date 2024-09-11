Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek vererek tüm vatandaşları kan vermeye davet etti. Kampanya kapsamında mobil kan bağışı otobüsü belediye merkez binasının önüne konuşlandırıldı.

11.09.2024 14:19
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(ANKARA) - Kızılay'ın "Kan ver, can ver" sloganıyla ülke genelinde başlattığı kan bağışı kampanyasına Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da destek verdi. Başkan Odabaşı, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Gölbaşı Belediyesi ve Kızılay ortaklığında düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında mobil kan bağışı otobüsü belediye merkez binasının önüne geldi. Azalan kan stoklarının yükseltilmesi hedefiyle Türkiye genelinde "Kan ver, can ver" sloganıyla sürdürülen kan bağışı kampanyasına Başkan Odabaşı da destek verdi.

Tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Başkan Odabaşı, şunları söyledi:

"Kan vermek insanlık görevi"

"Kan vermeyi her şeyden önce bir insanlık görevi olarak görüyoruz. Biz de bu vesileyle Gölbaşı'mızda belediye olarak, hem başkan yardımcılarımız, hem müdürlerimiz, hem de personelimizle teşvik amacıyla isteğe bağlı olarak kan bağışında bulunuyoruz. Bu kanların inşallah canları kurtarmasını, hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz.  Başta Gölbaşılı hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemizdeki bütün insanları kan vermeye davet ediyorum. Bugünün bundan sonra kan verecek insanlarımıza teşvik olacağını düşünüyorum. Tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum."

Vatandaşlar gün boyunca belediye binası önünde olacak mobil kan bağışı otobüsüne gelerek kan bağışında bulunabilecek. Vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından birinci basamak sağlık hizmeti de verilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika

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