Gölbaşı Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sıcak Yemek Ulaştırıyor

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi, sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneği olan aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıyor. Her gün şefler tarafından tamamen hijyenik ortamda pişen yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarına götürülüyor. Ramazan aylarında ise Belediye'nin kültür merkezlerinde verilen iftarlar için binlerce kişilik yemekler hazırlanıyor.

"Vatandaşlarımızın yüzündeki bir tebessüm en büyük motivasyonumuz"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Gölbaşı Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onları yalnız bırakmamak adına birçok farklı sosyal hizmet yürütüyoruz. Aşevimiz, bu çalışmaların sadece bir parçası. Aşevimiz, ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek sağlayarak onların yanında yer alıyor. Vatandaşlarımızın yüzündeki bir tebessüm, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Onlara destek olmak, en zor zamanlarında yanlarında yer almak bizim için büyük bir onurdur. Gölbaşı'nı daha güçlü, daha dayanışmacı bir ilçe haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Aşevinden yararlanmak isteyen vatandaşlar '(0312 485 55 55)' numaralı telefondan ve Belediye merkez binaya gelerek başvuru yapabiliyor.