(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Kesim ve Satış Merkezi'ne gelen satıcıları sahte paraya karşı bilgilendirdi.
Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılığa karşı tedbirlerini artırdı. Zabıta ekipleri, sahte para kullanarak gerçekleştirilecek olası dolandırıcılığın önüne geçmek için kurban satıcılarını bilgilendirdi.
Kurban satış alanındaki padokları tek tek gezen ekipler, satıcılara gerçek parayı çizmeyen, kağıdı çizen sahte para kalemin kullanımını anlattı. Ekipler tarafından sahte para tespit yöntemleri hakkında da satıcılara bilgi verildi.
Alanda sahte parayı da ayırabilen, para sayma makinesi hizmet veriyor.
Gölbaşı Belediyesi Kurban Kesim ve Satış Merkezi'ndeki güvenlik önlemlerini alırken, alan 7/24 güvenlik kameralarıyla izleniyor.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı Belediyesi Kurban Satıcılarını Sahte Paraya Karşı Uyardı - Son Dakika
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