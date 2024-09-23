Gölbaşı Belediyesi Mogan Gölü için Temizlik Çalışmaları Başlattı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi Mogan Gölü için Temizlik Çalışmaları Başlattı

Gölbaşı Belediyesi Mogan Gölü için Temizlik Çalışmaları Başlattı

Gölbaşı Belediyesi, Mogan Gölü'nü 2014 yılındaki temiz görünümüne kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Çevre Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınan izinlerle gerçekleştirilen çalışmalar, doğal dokuya zarar vermeden ve canlı türlerini koruyarak devam ediyor.

23.09.2024 16:33  Güncelleme: 16:37
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, Mogan Gölü'nü 2014 yılındaki temiz ve doğal görünümüne kavuşturmak için kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Bu kapsamda Sukesen Deresi'nin Mogan Gölü'ne döküldüğü alandaki birikintiler ekipler tarafından temizleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınan izinlerin ardından Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Mogan Gölü'nde temizlik faaliyetlerine başladı. Çalışmalar kapsamında, Mogan Gölü'nü besleyen kaynaklardan biri olan Sukesen Deresi'nden gölün bazı bölgelerine gelen birikintiler temizleniyor. Gölün doğal dokusuna zarar verilmeden yürütülen temizlik işlemlerinde, bölgedeki canlı türlerinin korunmasına da özen gösteriliyor. Temizlik faaliyetlerine Devlet Su İşleri (DSİ) de araç desteği sağlayarak katkı sağlıyor.

"Gölümüzü eski berrak ve temiz haline döndürmeyi hedefliyoruz"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sürdürülen işlemlere ilişkin, "Mogan Gölü, Gölbaşı'mızın en önemli doğal varlıklarından biridir. Hem ilçemizin turizm potansiyelini artıran hem de doğal güzelliğiyle hepimizin kıymetini bildiği bir değerdir. Bugün burada başlattığımız temizlik çalışmalarıyla gölümüzü eski berrak ve temiz haline döndürmeyi hedefliyoruz. Doğaya zarar vermeden, çevredeki canlıları koruyarak bu çalışmayı titizlikle sürdüreceğiz. Amacımız, bize emanet olan Mogan Gölü'nü gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakmak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi Mogan Gölü için Temizlik Çalışmaları Başlattı - Son Dakika

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