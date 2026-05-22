Gölbaşı Belediyesi'nden bayram öncesi mezarlık seferberliği

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki şehitlik ve mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarında yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi, ağaç budama, yol ve yürüyüş alanlarının temizliği ile genel bakım çalışmaları yapıldı. Bayram süresince yoğun ziyaretçi ağırlaması beklenen mezarlıkların daha düzenli ve temiz hale getirilmesi için ekipler çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi.

Şehitliklerde de özel çalışma gerçekleştiren ekipler, Türk bayraklarının bakımını yaparken şehit kabirlerinin çevresinde detaylı temizlik çalışması yürüttü. Vatandaşların manevi duygularını huzur içerisinde yaşayabilmesi amacıyla yapılan çalışmaların bayram boyunca da devam edeceği ifade edildi.

"BAYRAM BOYUNCA DA EKİPLERİMİZ SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Yakup Odabaşı, "Bayramlar; birlik, beraberlik, dayanışma ve manevi duyguların en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı öncesinde kabir ziyaretlerini temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için ekiplerimiz ilçe genelindeki tüm mezarlıklarımızda kapsamlı çalışma yürüttü. Özellikle şehitliklerimiz bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak, onların emanetlerine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur. Hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına temizlikten çevre düzenlemesine kadar tüm detayları titizlikle planladık. Bayram boyunca da ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.