Gölbaşı Belediyesi'nden bayram öncesi mezarlık seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölbaşı Belediyesi'nden bayram öncesi mezarlık seferberliği

22.05.2026 15:58  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki şehitlik ve mezarlıklarda kapsamlı temizlik, bakım ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki şehitlik ve mezarlıklarda kapsamlı temizlik, bakım ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki şehitlik ve mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarında yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi, ağaç budama, yol ve yürüyüş alanlarının temizliği ile genel bakım çalışmaları yapıldı. Bayram süresince yoğun ziyaretçi ağırlaması beklenen mezarlıkların daha düzenli ve temiz hale getirilmesi için ekipler çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi.

Şehitliklerde de özel çalışma gerçekleştiren ekipler, Türk bayraklarının bakımını yaparken şehit kabirlerinin çevresinde detaylı temizlik çalışması yürüttü. Vatandaşların manevi duygularını huzur içerisinde yaşayabilmesi amacıyla yapılan çalışmaların bayram boyunca da devam edeceği ifade edildi.

"BAYRAM BOYUNCA DA EKİPLERİMİZ SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Yakup Odabaşı, "Bayramlar; birlik, beraberlik, dayanışma ve manevi duyguların en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı öncesinde kabir ziyaretlerini temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için ekiplerimiz ilçe genelindeki tüm mezarlıklarımızda kapsamlı çalışma yürüttü. Özellikle şehitliklerimiz bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak, onların emanetlerine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur. Hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına temizlikten çevre düzenlemesine kadar tüm detayları titizlikle planladık. Bayram boyunca da ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi'nden bayram öncesi mezarlık seferberliği - Son Dakika

Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:55:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi'nden bayram öncesi mezarlık seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.