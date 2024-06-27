Gölbaşı Belediyesi'nden Milli Takım Maçı Etkinliği - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi'nden Milli Takım Maçı Etkinliği

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 F Grubundaki son maçı, Gölbaşı Belediyesi tarafından Atatürk Sahil Parkı'na kurulan dev ekranda takip edildi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, maçı vatandaşlarla birlikte izledi. Başkan Odabaşı, maç sonrası tüm Türkiye'nin kenetlendiğini ve takıma başarılar diledi.

27.06.2024 11:09
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(ANKARA)- A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 F Grubundaki son maçı, Gölbaşı Belediyesi tarafından Atatürk Sahil Parkı'na kurulan dev ekranda takip edildi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, maçı vatandaşlarla birlikte izledi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Kritik maç öncesi turnuvanın diğer maçlarında olduğu gibi Gölbaşı Belediyesi, Atatürk Sahil Parkı'na dev ekran kurdu. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bir çağrı yaparak vatandaşları, milli takımı desteklemeye davet etti.

Başkan Odabaşı, maçı vatandaşlarla birlikte takip ederken, ilk düdüğün çalmasıyla heyecan tavan yaptı. Milli takımının Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-1 yendiği maç sonrası, sevinç çığlıkları yerini kutlamalara bıraktı. Ayrıca vatandaşlara, dondurma ve içecek ikram edildi.

"Tüm Türkiye olarak kenetlendik"

Başkan Odabaşı, "Milli takımımızın maçını Gölbaşılı hemşehrilerimizle birlikte izledik. Birlik ve beraberlik içinde, hep birlikte milli takımımıza destek verdik, tüm Türkiye olarak kenetlendik. Bizim gücümüzün onlara da ulaştığını düşüyorum. Çok güzel bir maç ve galibiyet oldu, gruptan çıkmayı başardık. İnşallah takımımız daha nice başarılarla bizleri gururlandıracak. Son 16 turunda takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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